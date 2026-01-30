Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Навчання у час складної енергетичної ситуації: МОН звернулося до регіонів
30 січня, 20:59
2

Навчання у час складної енергетичної ситуації: МОН звернулося до регіонів

Марія Волошин
Основні тези
  • МОН України звернулося до регіонів з рекомендаціями щодо форматів навчання через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов.
  • Рішення про формат навчання повинні ухвалювати обласні адміністрації з урахуванням рекомендацій місцевих комісій ТЕБ і НС.

Міністерство освіти і науки України звернулося до регіонів через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов. Тема стосується форматів навчання.

Так, відомство рекомендує обласним і Київській міській державним адміністраціям визначити формат навчання в школах з урахуванням рекомендацій та за участі регіональних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це інформує Міністерство освіти і науки України

Дивіться також Київські школи відновлюють роботу: в якому форматі буде освітній процес 

Що радить МОН?

Рекомендації надали з урахуванням рішення уряду від 15 січня 2026 року № 39, а також чинних рекомендацій МОН щодо організації освітнього процесу в умовах можливих масштабних знеструмлень.

Наголошуємо, що в умовах воєнного стану освітній процес має бути орієнтований насамперед на безпеку дітей, а також доступність, гнучкість і безперервність навчання, 
– зауважили в МОН.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України рекомендувало днями вишам продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого. Відповідний лист вже надіслали ректорам університетів, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Дивіться також Як і коли відбуватимуться вступні іспити на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру 

Як триває навчання в Україні?

  • Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
  • Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
  • Громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
  • Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
  • У частині регіонів та міст нашої держави учні повернулися на очне навчання.