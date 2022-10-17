Скільки дітей вчиться у школах Харківщини та чи підуть вони на канікули

Харківщина – одна з тих областей України, які найбільше постраждали через повномасштабний напад Росії. Окупанти не лише посилено обстрілювали область, але й загарбали частину її території.

Зараз українські військові продовжують звільняти населені пункти Харківщини від агресора. На деокупованих землях відновлюється також і навчання у школах та садочках.

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Скільки дітей навчається на Харківщині

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що на сьогодні у навчальних закладах області вчиться понад 223 тисяч школярів та 12 тисяч дошкільнят. Усі заняття відбуваються дистанційно.

Також він розповів, що на деокупованих територіях Харківщини вже вчаться школярі. Зокрема, навчання триває у деяких школах Чугуївського району. На звільненій від росіян території області перебуває понад 2,5 тисячі учнів та 500 вчителів.

Скільки навчальних закладів понищила Росія

Канікули у школах Харківщини почнуться планово – 24 жовтня.

Голова Харківської ОДА також розповів, що близько 30% закладів освіти області постраждали від російських обстрілів. До війни працювало понад 1,6 тисячі освітніх закладів. Зараз зруйновано або пошкоджено 530. У приміщеннях навчальних закладів області тривають відновлювальні роботи.

Наше головне завдання – щоб кожна дитина була залучена до освітнього процесу і не втратила цей навчальний рік,

– наголосив Синєгубов.

Важливо Скільки Росія вбила дітей та понищила навчальних закладів в Україні

Яка зараз ситуація із навчанням в Україні

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.

Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.

З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.

На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.

У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.

На Сумщині діти йдуть на канікули, адже регіон зазнав масованих обстрілів з боку Росії. В області пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням.

Рішення про запровадження дострокових канікул та продовження онлайн-навчання в інших регіонах ухвалюватиме місцева влада.

Рішення про те, як вчитимуться діти цього тижня, ухвалюватимуть батьки разом з місцевою владою.

Які переваги у дистанційної освіти: дивіться відео