У третині українських шкіл змінили графік канікул

В Україні через економію тепла частина школярів не піде на осінні канікули. Натомість інші учні навпаки йдуть на відпочинок через атаки росіян на енергетичні об'єкти нашої країни.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, як вчаться діти в Україні. Також уточнив, скільки шкіл відновлює роботу після канікул.

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Як працюють школи в Україні

​Сьогодні, 31 жовтня, учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул, уточнив міністр. Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях.

Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах,

– зазначив Шкарлет.

У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.

Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.

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Як зараз триває навчання у школах України