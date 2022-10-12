Діти знову вчитимуться за українською програмою: скільки шкіл та садочків повернули з окупації

Військовослужбовці ЗСУ продовжують звільняти від російських загарбників окуповані українські землі. Так, кількість навчальних закладів на підконтрольній нашій державі території збільшується.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що за півтора місяця з окупації звільнили території, де розміщено майже 400 шкіл і дитсадків. Також з-за кордону повертається все більше наших педагогів.

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Скільки українських шкіл деокупували

Станом на 12 жовтня, за словами міністра, від початку нового навчального року наші воїни деокупували території, на яких розміщено майже 390 шкіл і садочків.

Яка кількість вчителів навчає українських дітей

Понад 520 тисяч педагогів навчають українських дітей у школах, дитсадках і освітніх центрах, уточнив Шкарлет. Також українські вчителі поступово повертаються з-за кордону. Зокрема, за місяць на Батьківщину приїхало майже 2,5 тисячі наших вчителів.

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Скільки дитсадків, шкіл та вишів України мають укриття

За словами очільника Міносвіти, станом на 1 вересня близько 60% українських шкіл мали укриття та були готовими до очного навчання. На сьогодні таких майже 70%. Спеціальна комісія уже перевірила понад 25 тисяч закладів освіти України – тобто 95%. Майже 16,5 тисячі з них мають право працювати очно.

Загалом в Україні близько 63% навчальних закладів можуть працювати офлайн: Зокрема мають надійні укриття:

школи – майже 70%;

дитсадки – 51%;

ліцеї та училища – 93%;

коледжі та виші – 75%.

Яка зараз ситуація в Україні