Діти знову вчитимуться за українською програмою: скільки шкіл та садочків повернули з окупації
Джерело:Сергій Шкарлет
Військовослужбовці ЗСУ продовжують звільняти від російських загарбників окуповані українські землі. Так, кількість навчальних закладів на підконтрольній нашій державі території збільшується.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що за півтора місяця з окупації звільнили території, де розміщено майже 400 шкіл і дитсадків. Також з-за кордону повертається все більше наших педагогів.
Важливо Усі школи України мають перейти на дистанційне навчання, – Міносвіти
Скільки українських шкіл деокупували
Станом на 12 жовтня, за словами міністра, від початку нового навчального року наші воїни деокупували території, на яких розміщено майже 390 шкіл і садочків.
Яка кількість вчителів навчає українських дітей
Понад 520 тисяч педагогів навчають українських дітей у школах, дитсадках і освітніх центрах, уточнив Шкарлет. Також українські вчителі поступово повертаються з-за кордону. Зокрема, за місяць на Батьківщину приїхало майже 2,5 тисячі наших вчителів.
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Скільки дитсадків, шкіл та вишів України мають укриття
За словами очільника Міносвіти, станом на 1 вересня близько 60% українських шкіл мали укриття та були готовими до очного навчання. На сьогодні таких майже 70%. Спеціальна комісія уже перевірила понад 25 тисяч закладів освіти України – тобто 95%. Майже 16,5 тисячі з них мають право працювати очно.
Загалом в Україні близько 63% навчальних закладів можуть працювати офлайн: Зокрема мають надійні укриття:
- школи – майже 70%;
- дитсадки – 51%;
- ліцеї та училища – 93%;
- коледжі та виші – 75%.
Яка зараз ситуація в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
- Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.
- У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.
- Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.