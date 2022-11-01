Скільки закладів освіти України готові до зими та очного навчання

Через повномасштабну війну цей опалювальний сезон в Україні буде найскладнішим за роки незалежності. До того ж Росія останнім часом масовано атакує енергетичні об'єкти України.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що до опалювального сезону у нашій державі завжди готувалися заздалегідь. Цей рік не став винятком навіть попри повномасштабну війну.

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Скільки закладів освіти готові до зими

Шкарлет зазначив, що наприкінці минулого тижня 91% навчальних закладів України був готовим до опалювального сезону. Зараз ця цифра становить 94%.

Зокрема, до зими готові:

коледжі – 81%;

училища – 92%;

школи – 94%;

дитсадки – 95%.

Міністр також додав, що у 13 областях та у Києві заклади освіти на 100% готові до опалювального сезону. Ще у 7 регіонах України заклади освіти підготували до зими на 90% і більше.

Скільки навчальних закладів можуть працювати очно

За словами Шкарлета, станом на початок жовтня спеціалісти оглянути понад 25 тисяч закладів освіти нашої країни.

Майже 16,5 тисячі навчальних закладів повністю готові до очного навчання. Школи зокрема готові на 72%,

– зауважив очільник МОН.

Також він наголосив, що на 2023 рік у бюджеті передбачили 1,5 мільярда гривень на безпеку у школах.

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Скільки шкіл мають WiFi в укриттях

1 710 шкіл України, а це 7,44 %, мають WiFi в укриттях, повідомили у Мінцифри.

Лідером є Львівська область. Вона має 223 таких шкіл;

Житомирська область має 146 таких закладів освіти;

Дніпропетровська – 140;

Івано-Франківська – 139.

Найменша кількість шкіл, які мають інтернет в укриттях, розташована у таких областях:

Запорізькій – 7;

Миколаївській – 9;

Харківській – 19.

Також у Мінцифри повідомили, що WiFi немає у 3 127 школах. Щодо 17 623 таких закладів освіти вони інформації не мають.

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