Відправили на канікули: як вчитимуться школярі Рівненщини наступного тижня
Джерело:Віталій Коваль
Через масований ракетний обстріл Росією України школярів у декількох регіонах відправили на канікули. Також у закладах освіти намагаються економити світло.
Якщо безпекова ситуація у регіоні дозволяє, школярі повертаються до очного навчання. Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, як вчитимуться школярі в області наступного тижня.
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Як вчитимуть школярі на Рівненщині
З понеділка, 31 жовтня, відновлюють очне навчання у школах Рівненщини, повідомив Третяк.
Уроки будемо планувати з 10 до 15 години, аби уникнути перевантаження на електромережі,
– уточнив очільник Рівненської ОВА.
Офлайн-навчання відновлюють не лише у школах, а й в університетах та училищах.
Остаточне рішення ухвалюватимуть директори закладів освіти. Очне навчання залежить від безпекової ситуації в громаді, уточнив Третяк. Кожен навчальний заклад має повідомити школярів та батьків про форму навчання.
Як вчитимуться учні у Рівному
- Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що школярі міста також повертаються за парти. Очне навчання у школах відновлюють з понеділка, 31 жовтня.
- У кожній школі розклади уроків та їх тривалість коригуватимуть педагоги. Що важливо, відповідно до графіків відключення світла та ситуації у країні.
- У разі оголошення повітряної тривоги діти разом із працівниками шкіл ідуть в укриття.
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У кількох містах України скасовують осінні канікули у школах
Через економію світла та тепла шкільні осінні канікули у декількох населених пунктах України скасовують.
Черкащина
У деяких школах на Черкащині осінні канікули перенесли на зиму. Начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський розповів, що відпочинок учнів відтермінували у 86 школах дванадцяти громад. Це майже 20% від загальної кількості.
Тож відпочиватимуть аж взимку школярі таких громад:
- Баштечківська;
- Бужанська;
- Городищенська;
- Драбівська;
- Звенигородська;
- Канівська;
- Ладижинська;
- Христинівська;
а також частина закладів таких громад:
- Іркліївської;
- Катеринопільської;
- Мокрокалигірської;
- Тернівської.
Біла Церква
У школах Білої Церкви також скасували осінні канікули. Натомість зимові будуть довшими, ніж зазвичай. Усе задля того, аби економити тепло та з міркувань безпеки, розповів керівник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик.
За його словами, узимку ситуація також може ускладнитися й через ймовірність атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури.
Попередньо, зимові канікули розпочнуться 26 грудня 2022 року і триватимуть до 22 січня 2023 року, повідомив чиновник.
Коломия
Осінні канікули у Коломиї також перенесли – на грудень. Все заради економії.
Навчання триватиме без перерви на канікули аж до 23 грудня. А з 26 грудня діти підуть на довгі зимові канікули.
Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно. Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.
- На Волині, у Ковелі, через проблеми зі світлом після ракетних ударів Росії запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.
- У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.
- Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив. Дітей таки відправляють на відпочинок. Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.