Если ситуация с безопасностью в регионе позволяет, школьники возвращаются к очного обучения. Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, как будут учиться школьники в области на следующей неделе.

Важно Школьники одного из областных центров Украины возвращаются к офлайн-обучению

Как будут учить школьники в Ровенской области

С понедельника, 31 октября, возобновляют очное обучение в школах Ровенщины, сообщил Третяк.

Уроки будем планировать с 10 до 15 часов, чтобы избежать перегрузки на электросети,

– уточнил глава Ровенской ОВА.

Оффлайн-обучение возобновляется не только в школах, но и в университетах и училищах.

Окончательное решение будут принимать директора учебных заведений. Очное обучение зависит от ситуации в ситуации в обществе, уточнил Третяк. Каждое учебное заведение должно уведомить школьников и родителей о форме обучения.

Как будут учиться ученики в Киеве

Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что школьники города также возвращаются за парты. Очную учебу в школах возобновляют с понедельника, 31 октября.

В каждой школе расписания уроков и их продолжительность будут корректироваться педагогами. Что важно, согласно графикам отключения света и ситуации в стране.

В случае объявления воздушной тревоги дети вместе с работниками школ идут в укрытие.

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