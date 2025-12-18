Мітохондрії не допоможуть у житті: найкращий вчитель України розкритикував шкільну біологію

Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2025, учитель біології Руслан Шаламов, розкритикував сучасну шкільну програму з біології,. Він говорить, що вона більше зосереджена на заучуванні фактів, ніж на практичному застосуванні знань у житті

На думку вчителя, пріоритетом має бути практичність отриманих знань на уроці. Про це пише 24 Канал з посиланням на медіа НУШ.

Що сказав учитель про сучасний стан програми з біології у школі?

За словами вчителя, школярі вивчають будову мітохондрій, рибосом, серця жаби та пташки, розв’язують генетичні задачі, сушать жуків і приносять скелети риб, але більшість цих знань ніяк не допомагають їм у повсякденному житті.

Я, звичайно, не прихильник того, щоб ми вивчили все. Хай би ми дізналися про меншу кількість фактів, але б дізналися так, що знали б, що з тим робити потім,

– зазначив Шаламов.

Він зазначив, що важливо пояснювати будову власного тіла, особливості роботи серця та кишківника, а також давати практичні поради, що робити при болях чи коли звертатися до лікаря. Вчитель наголосив, що така практична підготовка особливо важлива у сучасних умовах.

Шаламов також навів приклад своїх колишніх учнів, які під час війни організували фонд допомоги та розбиралися з медичними запитами, де 80% запитів виявлялися неперевіреними чи небезпечними для здоров'я.

На його думку, знання, які допомагають розпізнавати і правильно реагувати на такі ситуації, мають стати головною метою уроків біології для всіх дітей, а не лише для майбутніх біологів.

Що відомо про реформу освіти в Україні?