На Харківщині "директорка" школи нищила українські книжки та символіку
Джерело:Харківська обласна прокуратура
На деокупованих територіях України правоохоронці продовжують виявляти колаборантів. Вони допомагали ворогу русифікувати українців.
Цього разу колаборантку виявили на Ізюмщині. Вона у час окупації росіянами стала "директоркою" школи.
Читайте Підтримав Росію та звільняв учителів: на деокупованій території викрили директора-колаборанта
На Харківщині виявили колаборантку
Колаборанткою виявилася 48 – річна жінка. Вона впроваджувала російські стандарти освіти на Ізюмщині. Їй вже повідомили про підозру.
За даними слідства, наприкінці липня вона стала "директоркою" школи у селі Яковенкове. Таку пропозицію отримала від представників окупаційної влади. Згодом колаборантка повідомила вчителям, батькам та учням про впровадження у школі російських стандартів освіти.
До слова, ця "директорка" разом з іншими працівниками школи вилучила підручники з української мови та літератури, а також українську символіку.
Важливо Тотальне знищення: в ОП повідомили погані новини про україномовні школи у Криму
Які докази русифікації виявили на Харківщині
- На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
- Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
- Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
- Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
- Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
- На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
- Болвінов також повідомив, що росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
- Правоохоронці відкрили мінімум 12 справ щодо колаборантів-освітян.
- Також правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.