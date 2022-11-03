На Харківщині "директорка" школи нищила українські книжки та символіку

На деокупованих територіях України правоохоронці продовжують виявляти колаборантів. Вони допомагали ворогу русифікувати українців.

Цього разу колаборантку виявили на Ізюмщині. Вона у час окупації росіянами стала "директоркою" школи.

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На Харківщині виявили колаборантку

Колаборанткою виявилася 48 – річна жінка. Вона впроваджувала російські стандарти освіти на Ізюмщині. Їй вже повідомили про підозру.

За даними слідства, наприкінці липня вона стала "директоркою" школи у селі Яковенкове. Таку пропозицію отримала від представників окупаційної влади. Згодом колаборантка повідомила вчителям, батькам та учням про впровадження у школі російських стандартів освіти.

До слова, ця "директорка" разом з іншими працівниками школи вилучила підручники з української мови та літератури, а також українську символіку.

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