Секретні документи: на Харківщині виявили докази русифікації української освіти
Джерело:Офіс генпрокурора
На деокупованих територіях України продовжують виявляти колаборантів та знаходити докази русифікації. Чимало зрадників є і серед педагогів.
Так, на Харківщині прокурори виявили докази спроби впровадження російської освіти. Секретні документи, що підтверджують русифікацію, знайшли в Ізюмі.
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На Харківщині знайшли чергові докази русифікації
Докази злочинів росіян цього разу виявили у так званому "відділі освіти". Його сформували в Ізюмі під час окупації міста. Саме звідти правоохоронці вилучили папку з секретними документами. Вони містили інформацію про алгоритм "розбудови" російської освіти на Харківщині.
Одним з кураторів процесу було російське міністерство. Так, окупанти планували видати учням російські атестати про закінчення 11 класів.
На Харківщині знайшли чергові докази русифікації: дивіться відео
Окупанти також планували запросити до регіону викладачів з Росії. Зокрема істориків та літераторів, аби ті русифікували українських дітей. До того ж діти після такого "навчання" мали б вступати до вишів Бєлгородської області.
Також "відмінників" планували відправляти до табору у Криму та Бєлгорода. Натомість там насаджувати їм російську пропаганду.
Вилучені документи прокурори використають для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування відповідних злочинів.
На Харківщині знайшли чергові докази русифікації / Офіс генпрокурора
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Які докази русифікації виявили на Харківщині
- На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
- Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
- Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
- Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
- Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
- На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
- Болвінов також повідомив, що росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
- Правоохоронці відкрили мінімум 12 справ щодо колаборантів-освітян.
- Також правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.
- Колаборантку також виявили на Ізюмщині. Вона у час окупації росіянами стала "директоркою" школи. Нею виявилася 48 – річна жінка. Їй вже повідомили про підозру. За даними слідства, наприкінці липня вона стала "директоркою" школи у селі Яковенкове.