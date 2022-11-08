Секретні документи: на Харківщині виявили докази русифікації української освіти

На деокупованих територіях України продовжують виявляти колаборантів та знаходити докази русифікації. Чимало зрадників є і серед педагогів.

Так, на Харківщині прокурори виявили докази спроби впровадження російської освіти. Секретні документи, що підтверджують русифікацію, знайшли в Ізюмі.

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На Харківщині знайшли чергові докази русифікації

Докази злочинів росіян цього разу виявили у так званому "відділі освіти". Його сформували в Ізюмі під час окупації міста. Саме звідти правоохоронці вилучили папку з секретними документами. Вони містили інформацію про алгоритм "розбудови" російської освіти на Харківщині.

Одним з кураторів процесу було російське міністерство. Так, окупанти планували видати учням російські атестати про закінчення 11 класів.

На Харківщині знайшли чергові докази русифікації: дивіться відео

Окупанти також планували запросити до регіону викладачів з Росії. Зокрема істориків та літераторів, аби ті русифікували українських дітей. До того ж діти після такого "навчання" мали б вступати до вишів Бєлгородської області.

Також "відмінників" планували відправляти до табору у Криму та Бєлгорода. Натомість там насаджувати їм російську пропаганду.

Вилучені документи прокурори використають для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування відповідних злочинів.



На Харківщині знайшли чергові докази русифікації / Офіс генпрокурора

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Які докази русифікації виявили на Харківщині