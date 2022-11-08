Секретні документи: на Харківщині виявили докази русифікації української освіти

8 листопада 2022 , 15:06
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Джерело:

Офіс генпрокурора

На деокупованих територіях України продовжують виявляти колаборантів та знаходити докази русифікації. Чимало зрадників є і серед педагогів.

Так, на Харківщині прокурори виявили докази спроби впровадження російської освіти. Секретні документи, що підтверджують русифікацію, знайшли в Ізюмі. 

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На Харківщині знайшли чергові докази русифікації

Докази злочинів росіян цього разу виявили у так званому "відділі освіти". Його сформували в Ізюмі під час окупації міста. Саме звідти правоохоронці вилучили папку з секретними документами. Вони містили інформацію про алгоритм "розбудови" російської освіти на Харківщині.

Одним з кураторів процесу було російське міністерство. Так, окупанти планували видати учням російські атестати про закінчення 11 класів.

На Харківщині знайшли чергові докази русифікації: дивіться відео

Окупанти також планували запросити до регіону викладачів з Росії. Зокрема істориків та літераторів, аби ті русифікували українських дітей. До того ж діти після такого "навчання" мали б вступати до вишів Бєлгородської області.

Також "відмінників" планували відправляти до табору у Криму та Бєлгорода. Натомість там насаджувати їм російську пропаганду. 

Вилучені документи прокурори використають для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування відповідних злочинів. 


На Харківщині знайшли чергові докази русифікації / Офіс генпрокурора 

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Які докази русифікації виявили на Харківщині

  • На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
  • Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
  • Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
  • Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
  • Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
  • На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
  • Болвінов також повідомив, що росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
  • Правоохоронці відкрили мінімум 12 справ щодо колаборантів-освітян.
  • Також правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.
  • Колаборантку також виявили на Ізюмщині. Вона у час окупації росіянами стала "директоркою" школи. Нею виявилася 48 – річна жінка. Їй вже повідомили про підозру. За даними слідства, наприкінці липня вона стала "директоркою" школи у селі Яковенкове. 

Автор: Марія Волошин