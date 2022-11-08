Так, на Харківщині прокурори виявили докази спроби впровадження російської освіти. Секретні документи, що підтверджують русифікацію, знайшли в Ізюмі.

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На Харківщині знайшли чергові докази русифікації

Докази злочинів росіян цього разу виявили у так званому "відділі освіти". Його сформували в Ізюмі під час окупації міста. Саме звідти правоохоронці вилучили папку з секретними документами. Вони містили інформацію про алгоритм "розбудови" російської освіти на Харківщині.

Одним з кураторів процесу було російське міністерство. Так, окупанти планували видати учням російські атестати про закінчення 11 класів.

На Харківщині знайшли чергові докази русифікації: дивіться відео

Окупанти також планували запросити до регіону викладачів з Росії. Зокрема істориків та літераторів, аби ті русифікували українських дітей. До того ж діти після такого "навчання" мали б вступати до вишів Бєлгородської області.

Також "відмінників" планували відправляти до табору у Криму та Бєлгорода. Натомість там насаджувати їм російську пропаганду.

Вилучені документи прокурори використають для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування відповідних злочинів.

Докази русифікації окупантів на Харківщині
На Харківщині знайшли чергові докази русифікації / Офіс генпрокурора

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Які докази русифікації виявили на Харківщині

  • На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
  • Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
  • Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
  • Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
  • Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
  • На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
  • Болвінов також повідомив, що росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
  • Правоохоронці відкрили мінімум 12 справ щодо колаборантів-освітян.
  • Також правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.
  • Колаборантку також виявили на Ізюмщині. Вона у час окупації росіянами стала "директоркою" школи. Нею виявилася 48 – річна жінка. Їй вже повідомили про підозру. За даними слідства, наприкінці липня вона стала "директоркою" школи у селі Яковенкове.