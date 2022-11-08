Так, в Харьковской области прокуроры выявили доказательства попытки внедрения российского образования. Секретные документы, подтверждающие русификацию, были найдены в Изюме.

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В Харьковской области нашли очередные доказательства русификации

Доказательства преступлений россиян на этот раз обнаружили в так называемом отделе образования. Его сформировали в Изюме во время оккупации города. Именно там правоохранители изъяли папку с секретными документами. Они содержали информацию об алгоритме "развития" российского образования на Харьковщине.

Одним из кураторов процесса являлось российское министерство. Так, оккупанты планировали выдать учащимся российские аттестаты об окончании 11 классов.

В Харьковской области нашли очередные доказательства русификации: смотрите видео

Оккупанты также планировали пригласить в регион преподавателей из России. В частности, историков и литераторов, чтобы те русифицировали украинских детей. К тому же дети после такого "обучения" должны были поступать в вузы Белгородской области.

Также "отличников" планировали отправлять в лагеря в Крым и Белгород. На самом же деле там насаждать им российскую пропаганду.

Изъятые документы прокуроры используют для привлечения к ответственности коллаборантов и расследования соответствующих преступлений.



В Харьковской области нашли очередные доказательства русификации / Офис Генпрокурора

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