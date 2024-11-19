Новий, надзвичайний підхід: президент анонсував важливі освітні цілі на 2025 рік
Україні потрібний новий, надзвичайний підхід до освіти. Також дуже важливо, аби учні здобували освіту у безпечних умовах.
Про ці та ще кілька важливих освітніх цілей на 2025 рік розповів президент України Володимир Зеленський під час представлення Плану стійкості у Верховній Раді 19 листопада. Про це інформує 24 Канал.
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Безоплатне харчування для усіх учнів
Наступного року всі українські школярі харчуватимуться безоплатно. Цьогоріч для українських учнів початкової школи – з 1 по 4 клас – запровадили безкоштовне харчування. У 2025 році цю ініціативу поширять на усіх учнів.
Я доручив уряду у наступному році забезпечити безкоштовне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо,
– наголосив глава держави.
Програма підтримки освіти для дітей ветеранів
Зеленський також повідомив, що 2200 українських ветеранів отримали у цьому році нову освіту у центрах професійно-технічної освіти.
В наступному році ми продовжимо такі програми навчання. З 1 січня діятиме Програма підтримки освіти для дітей ветеранів. І це дуже важливо,
– акцентував президент.
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Безпека у всіх школах
Зеленський також наголосив на важливості безпечного освітнього середовища у школах.
В Україні більше дбатимуть про безпеку. Максимальний пріоритет – безпека у навчальних закладах. Передусім – у школах по всій країні. Поліцейські в школі та громаді – обов'язково. Люди мають знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку,
– акцентував Зеленський.
І додав, що безпечний пункт Плану стійкості передбачає і детальну роботу щодо укриттів.
Це модернізація стандартів, реконструкція та будівництво достатньої кількості нових укриттів. Окремо хотів би відзначити принципово важливий, доволі простий проєкт, який має бути виконаний по всій Україні – це рамки і металошукачі на вході до школи та всі освітні заклади. Це одна з основ культури безпеки,
– уточнив глава держави.
І наголосив, що урядовці, представники обласної влади та місцевого самоврядування повинні розробити чіткі терміни реалізації цього проєкту заради безпеки всіх українських дітей.
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Новий підхід до освіти
Президент також зазначив, що Україні потрібний новий, надзвичайний підхід до освіти.
Маємо забезпечити реалізацію ще одного завдання – збереження мільйона українських дітей, які зараз через війну перебувають у різних куточках світу, в полі української культури. Щоб вони залишилися в полі українського національного буття,
– заявив він.
І резюмував: від належного виконання цього завдання залежить майбутнє нашої держави.
- Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України опублікувало умови вступу на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році для громадського обговорення.