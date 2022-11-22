Активно допомагала ворогу: на Харківщині виявили директорку-колаборантку
Джерело:Харківська обласна прокуратура
На Харківщині виявили ще одну зрадницю через освітян. Вона займала керівну "посаду".
Колаборантка очолювала один із навчальних закладів області. При цьому активно впроваджувала російські стандарти в освіті.
Важливо На Харківщині знайшли тисячі російських підручників та атестати
На Харківщині виявили освітянку-колаборантку
Так, прокурори Куп'янської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції вилучили у місцевому ліцеї російські підручники і атестати. При цьому викрили головного "модератора" впровадження російської освіти. Ним була директорка цього закладу освіти.
Перед початком нового навчального року зрадниця отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1 – 11 класів. Також ця "директорка" відправила вчителів початкових класів на "підвищення кваліфікації" до Росії.
Зрадниці вже повідомили про підозру у колабораціонізмі. Триває досудове розслідування.
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Які ще докази русифікації виявили на Харківщині
- На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
- Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
- Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
- Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
- Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
- На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
- Болвінов також повідомив, що росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
- Правоохоронці відкрили мінімум 12 справ щодо колаборантів-освітян.
- Також правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.
- Згодом в області виявили ще одну колаборантку. Нею виявилася 48 – річна жінка. Вона впроваджувала російські стандарти освіти на Ізюмщині. Їй вже повідомили про підозру.
- Прокурори та поліцейські виявили у звільненому від окупантів Куп'янську понад 5 тисяч російських підручників. Ними росіяни "зомбували" школярів 1 – 11 класів. Книги правоохоронці вилучили.