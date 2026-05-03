Не "тиква" і "свєкла": як правильно називати овочі українською
- 24 канал у рубриці "Антисуржик" навчає правильним українським назвам овочів, замість суржикових версій.
- Слово "лук" має багато значень, включаючи зброю, герби, інструменти, і може бути русизмом або англіцизмом.
Часто у мовленні українців можна почути суржикові слова. Ми можемо іноді й самі їх ненароком вживати, якщо забули правильні українські відповідники.
Наприклад, якщо говоримо про овочі. Натомість 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе виявити і позбутися суржику.
Як правильно називати овочі українською?
У сто двадцять першій добірці підкажемо, як правильно українською називати овочі загалом, а також різновиди цієї городини.
- Овощі – овочі;
- огород – город;
- морковь – морква;
- морковний сік – морквяний сік;
- брокколі – броколі;
- кольорова капуста – цвітна капуста;
Телеграм-канал Correctarium пояснює, що сорт капусти, суцвіття якої складається з укорочених і потовщених квітконосних пагонів, що щільно прилягають один до одного, не варто називати "кольоровою капустою". Це невдала спроба перекладу з російської мови прикметника "цветная", що може означати і "кольорова" (забарвлена в різні кольори), і "цвітна" (яка цвіте). Все ж капуста цвітна.
- Свєкла – буряк;
- окріп – кріп;
- сельдерей, сєлєра – селера;
- пєрєц – перець;
- фасоль – квасоля, фасоля;
Квасоля – рід рослин родини бобових. Можна почути ще таку назву як фасоля. Це діалектне найменування.
- Тиква – гарбуз;
- кукуруза – кукурудза;
- лук – цибуля.
- картошка – картопля.
Зверніть увагу! Чимало українців переконані, що слово "жарити" є суржиковим. Професор, мовознавець Олександр Пономарів для ВВС Україна пояснював, що слова "жарити" і "смажити" є синонімами. Все ж, за його словами, варто віддавати перевагу саме слову "смажити" як оригінальнішому українському.
Які ще назви має картопля?
У різних регіонах України можна почути різноманітні назви на позначення цього овоча, зазначають в Інституті мовознавства імені Потебні НАН України.
На Поділлі і Поліссі – це бараболя/барабуля; на Закарпатті – крумплі чи ріпа. Або ж можна почути ще такі назви як бандура чи бандурка.
На Поділлі, Наддністрянщині, Буковині поширена назва "бараболя". Є ще й інші цікаві назви, зокрема такі: буля, барабуля, барболька тощо.
На Покутті (Івано-Франківщина) картоплю називають мандебуркою, буркою (або й бульбою). "Мандебуркою" цей овоч називають також на Буковині.
На Чернігівщині, правобережному Поліссі, Волині, частині Галичини крохмалистий овоч називають бульбою.
Як називають картоплю у різних регіонах України / малюнок Інституту мовознавства імені O.O.Потебні
Які значення має слово "лук"?
Зауважимо, що дуже цікавим є слово "лук". Воно має чимало значень. "Лук" перекладається з латинської як "вигин, дуга". І може мати різні значення. Зокрема, такі:
- лук – ручна зброя для метання стріл, яка має вигляд стягнутої тятивою дуги;
- лук – малюнок зброї, але використовується для позначення геральдичної фігури;
- лук – власна назва для позначення українського та польського шляхетського родового герба;
- лук – інструмент шаповала для розпушування вовни, з якої виготовляють капелюхи;
- лук – тактична одиниця в японському середньовічному війську.
"Лук" також може бути русизмом, якщо ми цим словом в Україні називаємо цибулю.
А може бути й англіцизмом. У такому разі це слово вживають на позначення зовнішнього вигляду, одягу, прикрас та аксесуарів, в які одягнена людина.
Як назвати квіти українською мовою?
24 Канал в одній з попередніх добірок нагадував правильні назви квітів українською мовою. Ми підказали, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати щодо найменувань квітів. При цьому підказали правильні назви українською мовою. Зокрема, такі:
- Анютини глазки – зозулині черевички або братки/братчики;
- маргаритка – стокротка;
- одуванчик – кульбаба тощо.