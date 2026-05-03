Не "тиква" і "свєкла": як правильно називати овочі українською

Часто у мовленні українців можна почути суржикові слова. Ми можемо іноді й самі їх ненароком вживати, якщо забули правильні українські відповідники.

Наприклад, якщо говоримо про овочі. Натомість 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе виявити і позбутися суржику.

Дивіться також Не "притормозіть на остановці": як правильно українською говорити про транспорт

Як правильно називати овочі українською?

У сто двадцять першій добірці підкажемо, як правильно українською називати овочі загалом, а також різновиди цієї городини.

Овощі – овочі;

огород – город;

морковь – морква;

морковний сік – морквяний сік;

брокколі – броколі;

кольорова капуста – цвітна капуста;

Телеграм-канал Correctarium пояснює, що сорт капусти, суцвіття якої складається з укорочених і потовщених квітконосних пагонів, що щільно прилягають один до одного, не варто називати "кольоровою капустою". Це невдала спроба перекладу з російської мови прикметника "цветная", що може означати і "кольорова" (забарвлена в різні кольори), і "цвітна" (яка цвіте). Все ж капуста цвітна.

Свєкла – буряк;

окріп – кріп;

сельдерей, сєлєра – селера;

пєрєц – перець;

фасоль – квасоля, фасоля;

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Квасоля – рід рослин родини бобових. Можна почути ще таку назву як фасоля. Це діалектне найменування.

Тиква – гарбуз;

кукуруза – кукурудза;

лук – цибуля.

картошка – картопля.

Зверніть увагу! Чимало українців переконані, що слово "жарити" є суржиковим. Професор, мовознавець Олександр Пономарів для ВВС Україна пояснював, що слова "жарити" і "смажити" є синонімами. Все ж, за його словами, варто віддавати перевагу саме слову "смажити" як оригінальнішому українському.

Які ще назви має картопля?

У різних регіонах України можна почути різноманітні назви на позначення цього овоча, зазначають в Інституті мовознавства імені Потебні НАН України.

На Поділлі і Поліссі – це бараболя/барабуля; на Закарпатті – крумплі чи ріпа. Або ж можна почути ще такі назви як бандура чи бандурка.

На Поділлі, Наддністрянщині, Буковині поширена назва "бараболя". Є ще й інші цікаві назви, зокрема такі: буля, барабуля, барболька тощо.

На Покутті (Івано-Франківщина) картоплю називають мандебуркою, буркою (або й бульбою). "Мандебуркою" цей овоч називають також на Буковині.

На Чернігівщині, правобережному Поліссі, Волині, частині Галичини крохмалистий овоч називають бульбою.



Як називають картоплю у різних регіонах України / малюнок Інституту мовознавства імені O.O.Потебні

Дивіться також Не "горбушка" та "чіпси": як правильно розповідати про їжу українською

Які значення має слово "лук"?

Зауважимо, що дуже цікавим є слово "лук". Воно має чимало значень. "Лук" перекладається з латинської як "вигин, дуга". І може мати різні значення. Зокрема, такі:

лук – ручна зброя для метання стріл, яка має вигляд стягнутої тятивою дуги;

лук – малюнок зброї, але використовується для позначення геральдичної фігури;

лук – власна назва для позначення українського та польського шляхетського родового герба;

лук – інструмент шаповала для розпушування вовни, з якої виготовляють капелюхи;

лук – тактична одиниця в японському середньовічному війську.

"Лук" також може бути русизмом, якщо ми цим словом в Україні називаємо цибулю.

А може бути й англіцизмом. У такому разі це слово вживають на позначення зовнішнього вигляду, одягу, прикрас та аксесуарів, в які одягнена людина.

Цікаво 24 Канал розповідав, які колоритні фрази з української лайки вивчили українці під час виклику із пошуком лимонів.

Як назвати квіти українською мовою?

24 Канал в одній з попередніх добірок нагадував правильні назви квітів українською мовою. Ми підказали, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати щодо найменувань квітів. При цьому підказали правильні назви українською мовою. Зокрема, такі: