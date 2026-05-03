Не "тиква" і "свєкла": як правильно називати овочі українською

Освіта Саморозвиток
3 травня, 13:00
Марія Волошин
Основні тези
  • 24 канал у рубриці "Антисуржик" навчає правильним українським назвам овочів, замість суржикових версій.
  • Слово "лук" має багато значень, включаючи зброю, герби, інструменти, і може бути русизмом або англіцизмом.

Часто у мовленні українців можна почути суржикові слова. Ми можемо іноді й самі їх ненароком вживати, якщо забули правильні українські відповідники.

Наприклад, якщо говоримо про овочі. Натомість 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе виявити і позбутися суржику. 

Як правильно називати овочі українською?

У сто двадцять першій добірці підкажемо, як правильно українською називати овочі загалом, а також різновиди цієї городини. 

  • Овощі – овочі;
  • огород – город;
  • морковь – морква;
  • морковний сік – морквяний сік;
  • брокколі – броколі;
  • кольорова капуста – цвітна капуста;

Телеграм-канал Correctarium пояснює, що сорт капусти, суцвіття якої складається з укорочених і потовщених квітконосних пагонів, що щільно прилягають один до одного, не варто називати "кольоровою капустою". Це невдала спроба перекладу з російської мови прикметника  "цветная", що може означати і "кольорова" (забарвлена в різні кольори), і "цвітна" (яка цвіте). Все ж капуста цвітна.

  • Свєкла – буряк;
  • окріп – кріп;
  • сельдерей, сєлєра – селера;
  • пєрєц – перець;
  • фасоль – квасоля, фасоля;

Квасоля – рід рослин родини бобових. Можна почути ще таку назву як фасоля. Це діалектне найменування. 

  • Тиква – гарбуз;
  • кукуруза – кукурудза;
  • лук – цибуля.
  • картошка – картопля.

Зверніть увагу! Чимало українців переконані, що слово "жарити" є суржиковим. Професор, мовознавець Олександр Пономарів для ВВС Україна пояснював, що слова "жарити" і "смажити" є синонімами. Все ж, за його словами, варто віддавати перевагу саме слову "смажити" як оригінальнішому українському.

Які ще назви має картопля?

У різних регіонах України можна почути різноманітні назви на позначення цього овоча, зазначають в Інституті мовознавства імені Потебні НАН України

На Поділлі і Поліссі – це бараболя/барабуля; на Закарпатті – крумплі чи ріпа. Або ж можна почути ще такі назви як бандура чи бандурка.

На Поділлі, Наддністрянщині, Буковині поширена назва "бараболя". Є ще й інші цікаві назви, зокрема такі: буля, барабуля, барболька тощо. 

На Покутті (Івано-Франківщина) картоплю називають мандебуркою, буркою (або й бульбою). "Мандебуркою" цей овоч називають також на Буковині. 

На Чернігівщині, правобережному Поліссі, Волині, частині Галичини крохмалистий овоч називають бульбою.


Як називають картоплю у різних регіонах України / малюнок Інституту мовознавства імені O.O.Потебні

Які значення має слово "лук"?

Зауважимо, що дуже цікавим є слово "лук". Воно має чимало значень. "Лук" перекладається з латинської як "вигин, дуга". І може мати різні значення. Зокрема, такі:

  • лук – ручна зброя для метання стріл, яка має вигляд стягнутої тятивою дуги;
  • лук – малюнок зброї, але використовується для позначення геральдичної фігури;
  • лук – власна назва для позначення українського та польського шляхетського родового герба;
  • лук – інструмент шаповала для розпушування вовни, з якої виготовляють капелюхи;
  • лук – тактична одиниця в японському середньовічному війську.

"Лук" також може бути русизмом, якщо ми цим словом в Україні називаємо цибулю.

А може бути й англіцизмом. У такому разі це слово вживають на позначення зовнішнього вигляду, одягу, прикрас та аксесуарів, в які одягнена людина. 

Як назвати квіти українською мовою?

24 Канал в одній з попередніх добірок нагадував правильні назви квітів українською мовою. Ми підказали, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати щодо найменувань квітів. При цьому підказали правильні назви українською мовою. Зокрема, такі: 

  • Анютини глазки – зозулині черевички або братки/братчики;
  • маргаритка – стокротка;
  • одуванчик – кульбаба тощо. 

