8 травня, 11:26
Не "палатка", "путішествіє" і "кастьор": як красиво розповісти про подорож

Олеся Кух
Основні тези
  • У статті йдеться про заміну росіянізмів в українській мові під час розмови про подорожі на питомі українські слова.
  • Рекомендується використовувати такі слова, як "мандрівка" замість "путішествіє" і "намет" замість "палатка".

Коли ми ділимося враженнями про подорожі, у мові часто прослизають слова, що прийшли з російської – вони звучать звично, але не є питомими для української. Такі кальки подекуди у розмові витісняють наші автентичні назви.

24 Канал розповідає, як ділитись враженнями про мандрівки українською та не робити при цьому помилок.

Як говорити українською про мандри?

На носі – вихідні, весна і тепла погода, а це гарна нагода для мандрівки, подорожі чи екскурсії. 

Коли ми говоримо про мандрівки, у мові часто прослизають чужі слова, хоча словники фіксують свої. Вони здаються звичними, бо довго жили поруч із нами, але насправді це росіянізми, які витісняють наші питомі назви. І навіть затяті мандрівники, розповідаючи про цікаві події, подекуди використовують росіянізми. А мова подорожей – це не лише про географію, а й про культурну пам’ять.

Тому розповідайте про мандрівку цікаво і українською:

  • не путішествие – а мандрівка чи подорож,
  • не чемодан – а валіза, чи навіть – куфер,
  • не путьовка – а путівка,
  • не заграніца – а закордон,
  • не гостінніца – а готель,
  • не впечатление – а враження,
  • не достопримєчательность – а пам'ятка (культурна, історична, природна).

А якщо говорити про лексику походу, то й тут часто губиться автентичність. Ми чуємо росіянізми, коли маємо своє:

  • не поход – а похід,
  • не снаряженіє / снаряга – а спорядження / споряга,
  • не палатка – а намет,
  • не котєлок – а казанок / казан,
  • не костер – а багаття / вогнище,
  • не спічки – а сірники,
  • не горєлка – а пальник,
  • не пєчка-щепотніці – а пічка-трісочниця,
  • не коврик – а килимок,
  • не кошки – а кішки,
  • не фонарік – а ліхтарик,
  • не дождєвік – а дощовик,
  • а на рюкзак можна сказати – і наплічник / наплечник / нарамінник / заплічник.

І звісно про транспорт – його теж називають на російський штиб:

  • не самольот – а літак,
  • не желєзнодорожний вокзал / ЖД – а залізниця чи двірець,
  • не корабль – а корабель,
  • не лодка – а човен,
  • не велосіпєд – а велосипед чи навіть – ровер.

У своїх мандрівках ви можете мати компаньйонів чи зустріти випадкових "попутчиків", які теж залишаться частиною ваших спогадів. Але українською краще називати таку людину – попутник, супутник чи подорожанин.

Ці слова здаються дрібними, але саме вони творять атмосферу мандрів і визначають, чи звучить наша розповідь українською, чи суржиком. Милуйтеся краєвидами та пам'ятками, повертайтеся додому і діліться враженнями українською!

