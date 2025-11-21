Укр Рус
Освіта Саморозвиток Не всі мають рацію: як українці називають подовжувач
21 листопада, 21:28
2

Не всі мають рацію: як українці називають подовжувач

Марія Волошин
Основні тези
  • Українці використовують різні назви для подовжувача.
  • Як називають цей елемент українською і як називати його правильно – читайте у новині. 

Українці часто можуть вживати суржикові слова на позначення різних предметів. Зокрема, якщо не пам'ятають правильних українських відповідників.

Буває й таке, що хтось може не знати чи не пам'ятати взагалі, як назвати той чи той предмет. 24 Канал з посиланням на допис у Threads підкаже, як краяни запитують для перевірки або для розуміння назву певного предмета. 

Дивіться також Ці слова вас здивують: як назвати українською "капюшон" 

Як українці називають подовжувач?

До прикладу, Василь Єфремов вирішив поцікавитися у своїх земляків, як вони називають подовжувач. Причому опублікував лише питання і фото, не підказавши іншим правильної відповіді. Тож українці писали у коментарях до допису, як вони у реальному житті називають цей елемент.


Як українці називають подовжувач / скриншот 

Серед найпопулярніших відповідей – "удлінітєль" і "переноска".   

Також є варіанти "переходнік", "трійник". "длінна рєзєтка", "мережевий фільтр", "кабель" тощо. 


Як українці називають подовжувач / скриншот 

Зауважимо, що окремі варіанти є суржиковими або просто авторськими варіантами. Натомість правильними назвами вищезгаданого елемента не є.

Дивіться також Росіянізм чи питоме: чи є в українській мові слово "звізда" 

Що таке подовжувач?

Чимало українців написали правильну назву – подовжувач. Як підказує Словник української мови, подовжувач – це додатковий електричний шнур, який дозволяє з'єднувати електроприлад з віддаленою електричною розеткою. 

Словник синонімів Вусика також підказує нам, що можна ще сказати так: 

  • електроподовжувач;
  • здовжувач;
  • перехідник;
  • продовжувач.

Дивіться також Індик став Туреччиною: українка показала закордонний посібник з української мови 

Читайте більше новин про українську мову: