Не всі мають рацію: як українці називають подовжувач

Українці часто можуть вживати суржикові слова на позначення різних предметів. Зокрема, якщо не пам'ятають правильних українських відповідників.

Буває й таке, що хтось може не знати чи не пам'ятати взагалі, як назвати той чи той предмет. 24 Канал з посиланням на допис у Threads підкаже, як краяни запитують для перевірки або для розуміння назву певного предмета.

Як українці називають подовжувач?

До прикладу, Василь Єфремов вирішив поцікавитися у своїх земляків, як вони називають подовжувач. Причому опублікував лише питання і фото, не підказавши іншим правильної відповіді. Тож українці писали у коментарях до допису, як вони у реальному житті називають цей елемент.



Як українці називають подовжувач / скриншот

Серед найпопулярніших відповідей – "удлінітєль" і "переноска".

Також є варіанти "переходнік", "трійник". "длінна рєзєтка", "мережевий фільтр", "кабель" тощо.



Як українці називають подовжувач / скриншот

Зауважимо, що окремі варіанти є суржиковими або просто авторськими варіантами. Натомість правильними назвами вищезгаданого елемента не є.

Що таке подовжувач?

Чимало українців написали правильну назву – подовжувач. Як підказує Словник української мови, подовжувач – це додатковий електричний шнур, який дозволяє з'єднувати електроприлад з віддаленою електричною розеткою.

Словник синонімів Вусика також підказує нам, що можна ще сказати так:

електроподовжувач;

здовжувач;

перехідник;

продовжувач.

