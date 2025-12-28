Укр Рус
Освіта Саморозвиток Не вживайте суржик: як правильно привітати з Новим роком
28 грудня, 16:52
2

Не вживайте суржик: як правильно привітати з Новим роком

Марія Волошин
Основні тези
  • Не варто вживати вислів "з наступаючим" для привітання з Новим роком.
  • Як правильно вітати українською – у новині. 

Наступного тижня українці зустрічатимуть Новий рік. 2026 буде роком Червоного Вогняного Коня.

24 Канал при цьому підкаже, як правильно привітати зі святом українською. І нагадаємо, чому не варто казати "з наступаючим". 

До теми Не кажіть "з наступаючим": як правильно українською привітати з Новим роком

Як привітати з Новим роком українською?

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко каже, що не варто вітати з "наступаючим" Новим роком, адже наші словники такого слова не фіксують. З "наступаючим" – це суржик.

За словами педагога, переддень свята радять вітати інших так:

  • З прийдешнім Новим роком!

  • З передсвятом!

Ресурс "Мова – ДНК нації" також підказує: якщо хочете привітати своїх рідних, друзів і колег з наближенням свята, вживайте такі варіанти:

  • Щасливого Нового року!

  • Щастя тобі в Новому році!

  • Хай щастить Вам у Новому році!

  • Веселих свят!

  • З Різдвом Христовим! 

Дивіться також Взимку чи зимою: як правильно українською розповісти про холодну пору 

Читайте більше на цю тему:

  • Як правильно писати "новий рік": з великої чи з маленької літери.
  • Новий рік – не наступаючий: як правильно говорити про свято українською.
  • В українців нема "празніка Сочельніка": як правильно говорити українською про Різдво.
  • Є чудові відповідники: які іншомовні слова про свята варто замінити українськими.