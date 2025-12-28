Не вживайте суржик: як правильно привітати з Новим роком

Наступного тижня українці зустрічатимуть Новий рік. 2026 буде роком Червоного Вогняного Коня.

24 Канал при цьому підкаже, як правильно привітати зі святом українською. І нагадаємо, чому не варто казати "з наступаючим".

До теми Не кажіть "з наступаючим": як правильно українською привітати з Новим роком

Як привітати з Новим роком українською?

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко каже, що не варто вітати з "наступаючим" Новим роком, адже наші словники такого слова не фіксують. З "наступаючим" – це суржик.

За словами педагога, переддень свята радять вітати інших так:

З прийдешнім Новим роком!

З передсвятом!

Ресурс "Мова – ДНК нації" також підказує: якщо хочете привітати своїх рідних, друзів і колег з наближенням свята, вживайте такі варіанти:

Щасливого Нового року!

Щастя тобі в Новому році!

Хай щастить Вам у Новому році!

Веселих свят!

З Різдвом Христовим!

Дивіться також Взимку чи зимою: як правильно українською розповісти про холодну пору

Читайте більше на цю тему: