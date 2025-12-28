Не употребляйте суржик: как правильно поздравить с Новым годом
- Не стоит употреблять выражение "с наступающим" для поздравления с Новым годом.
- Как правильно поздравлять на украинском – в новости.
На следующей неделе украинцы будут встречать Новый год. 2026 будет годом Красной Огненной Лошади.
24 Канал при этом подскажет, как правильно поздравить с праздником на украинском. И напомним, почему не стоит говорить "с наступающим".
Как поздравить с Новым годом на украинском языке?
Известный учитель и языковед Александр Авраменко говорит, что не стоит поздравлять с "наступающим" Новым годом, ведь наши словари такого слова не фиксируют. С "наступающим" – это суржик.
По словам педагога, канун праздника советуют поздравлять других так:
З прийдешнім Новим роком!
З передсвятом!
Ресурс "Язык – ДНК нации" также подсказывает: если хотите поздравить своих родных, друзей и коллег с приближением праздника, употребляйте такие варианты:
Щасливого Нового року!
Щастя тобі в Новому році!
Хай щастить Вам у Новому році!
Веселих свят!
З Різдвом Христовим!
