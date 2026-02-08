Як сказати "прєдложеніє" українською: чому краще не думати про пропозицію
- 8 лютого відзначають День пропозиції руки та серця.
- Правильно українською сказати "освідчуються у коханні, а не зізнаються чи признаються".
8 лютого у світі відзначають День пропозиції руки та серця або День освідчення. Цей день часто є особливим для закоханих.
24 Канал при цьому підкаже, чому не варто у цей день згадувати про "прєдложеніє". Також уточнюємо, як сказати українською правильно.
Як сказати "прєдложеніє" українською?
Часто у цей день чоловіки роблять пропозицію своїм коханим жінкам та чекають на омріяне "так". Однак варто пам'ятати, що "зробити пропозицію" – калька з російської, підказує ресурс Ukr-mova. А казати, що ви хочете зробити "прєдложеніє" – так поготів. Правильно сказати, що ви хочете "попросити руки".
Як правильно освідчитися українською / Ukr-mova
Також пам'ятайте, що українці не зізнаються та не признаються у коханні – вони освідчуються.
Цікаво! Раніше ми детально розповідали про те, як правильно українською говорити про любов.
Також запам'ятайте правильні варіанти потрібних вам у цей день слів:
- чуства – почуття;
- любимий – коханий;
- самий кращий – найкращий;
- свіданіє – побачення;
- кольцо – обручка.
