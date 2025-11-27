Яких найпоширеніших помилок припустилися учасники Радіодиктанту 2025 року
- Учасники Радіодиктанту 2025 року найчастіше робили помилки у вживанні розділових знаків.
- Слово "інтерсіті" також викликало труднощі.
- Детальніше – у новині.
27 листопада оголосили переможців Радіодиктанту національної єдності – 2025. Жодної помилки у тексті "Треба жити!" не зробили шестеро людей.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. З однією помилкою текст написали 11 осіб.
Дивіться також Оголосили переможців Радіодиктанту – 2025: кому вдалось написати без жодної помилки
Які помилки у тексті найчастіше робили учасники флешмобу?
Усього на перевірку надіслали понад 11 тисяч диктантів із 38 країн.
Голова комісії з перевірки диктанту Олена Масалітіна також розповіла, яку помилку найчастіше робили у тексті учасники цьогорічного диктанту.
Найпоширенішою помилкою цього року стало неправильне вживання розділових знаків,
– зазначила вона.
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
І уточнила: зокрема, тире та знака оклику.
Найважчим словом стало "інтерсіті", яке більшість писали з великої букви, проте, комісія не рахувала це за помилку. А також складнощі виникли з написанням "пса Патрона",
– додала Масалітіна.
Дивіться також Понад 11 тисяч листів зі всього світу: скільки цьогоріч є переможців Радіодиктанту
Що відомо про Радіодиктант – 2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читала текст акторка Наталія Сумська.
- Текст мав назву "Треба жити!".
- Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.
- Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
- Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
- Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".
- Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
- А в яких словах ви могли помилитись, дивіться тут.
- А правильний текст диктанту – тут.
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
- 27 листопада оголосили переможців цьогорічного Радіодиктанту.