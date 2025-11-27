Какие самые распространенные ошибки допустили участники Радиодиктанта 2025 года
- Участники Радиодиктанта 2025 года чаще всего делали ошибки в употреблении знаков препинания.
- Слово "интерсити" также вызвало трудности.
- Подробнее – в новости.
27 ноября объявили победителей Радиодиктанта национального единства – 2025. Ни одной ошибки в тексте "Надо жить!" не сделали шесть человек.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное. С одной ошибкой текст написали 11 человек.
Какие ошибки в тексте чаще всего делали участники флешмоба?
Всего на проверку прислали более 11 тысяч диктантов из 38 стран.
Председатель комиссии по проверке диктанта Елена Масалитина также рассказала, какую ошибку чаще всего делали в тексте участники нынешнего диктанта.
Самой распространенной ошибкой этого года стало неправильное употребление знаков препинания,
– отметила она.
И уточнила: в частности, тире и восклицательного знака.
Самым трудным словом стало "інтерсіті", которое большинство писали с большой буквы, однако, комиссия не считала это за ошибку. А также сложности возникли с написанием "пса Патрона",
– добавила Масалитина.
Что известно о Радиодиктанте – 2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читала текст актриса Наталья Сумская.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
- Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
- Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.
- 27 ноября объявили победителей Радиодиктанта этого года.