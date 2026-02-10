Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Не лише Поплавський: які ректори найдовше обіймали посаду очільника вишу
10 лютого, 18:00
5

Не лише Поплавський: які ректори найдовше обіймали посаду очільника вишу

Марія Волошин
Основні тези
  • Михайло Поплавський втратив посаду ректора Київського національного університету культури і мистецтв після 32 років керівництва.
  • 24 Канал при цьому розповідає, які ректори також десятками років перебували на посаді очільників закладів вищої освіти у час незалежності України.

Багаторічний ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський втратив свою посаду. Термін дії його контракту завершився.

Він керував вишем де-юре і де-факто понад 30 років як ректор і президент ЗВО. І це рекорд. Зокрема, зважаючи на те, що зараз ректори не можуть перебувати на своїй посаді довше ніж два терміни поспіль, тобто 10 років. 

Дивіться також Поплавський – більше не президент Університету культури: чому втратив посаду 

Які ректори також десятками років перебували на посаді очільників закладів вищої освіти у час незалежності, розповідаємо у матеріалі. 

В Україні є кілька ректорів, які очолювали один університет два, а то й три десятиліття, чи й довше ніж 10 років. 

  • Михайло Поплавський

Багаторічний ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський став ректором 1993 року. Виш кілька разів змінював назву: Київський державний інститут культури, Київський державний університет культури, Київський національний університет культури і мистецтв. Після 2015 року цю посаду у виші перейменували на посаду президента, і Поплавський змін обіймати її і надалі. Так йому вдалося залишитись керувати університетом. У 2021 році його переобрали. Торік Поплавський відзначив 32 роки ректорства. 

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відреагував на звільнення Михайла Поплавського. Він зазначив, що протягом років ім'я керівника цього ЗВО неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті. Також є питання щодо можливого конфлікту інтересів: поєднанням керівництва державним університетом і діяльності пов'язаного приватного закладу освіти. 

Віктор Андрущенко з 2003 року – ректор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Президент Асоціації ректорів педагогічних університетів України. Ректором столичного Драгоманівського університету його вкотре обрали і 2023 року. Попри законодавче обмеження обіймати посаду ректора понад два строки, Андрущенко отримав право балотуватися на посаду завдяки ініційованій МОН реорганізації НПУ. За її результатами заклад освіти отримав нову назву – Український державний університет імені  Драгоманова.

Віль Бакіров з 1998 по 2021 роки був ректором Харківського національного університету імені Каразіна. Український соціолог, академік НАН України тощо. Загалом з 1982 працює у Харківському національному університеті імені Каразіна.

Михайло Згуровський – академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор тощо. Працював ректором Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського протягом 1992 – 2024 років. Випускник КПІ. 

Іван Вакарчук протягом 1990 – 2007 і 2010 – 2013 років був ректором Львівського університету. Він Герой України (2007), Заслужений діяч науки і техніки України, професор тощо. З 18 грудня 2007 року по 11 березня 2010 року був міністром освіти і науки України. Також свого часу був президентом Львівської обласної Малої академії наук. Герой України.

Юрій Бобало був очільником Національного університету "Львівська політехніка" протягом 2007 – 2025 років. А з 2005 року працював на посаді першого проректора вишу. З 2007 до 2024 року – ректор Львівської Політехніки, а з 2024 до 2025 року – в.о. ректора вишу. Торік Львівська політехніка отримала нового очільника. Науковиця Наталія Шаховська перемогла у другому турі виборів. З 2025 року і дотепер Бобало при цьому – радник ректора НУ "Львівська політехніка". 

Леонід Губерський з 1973 року працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Був асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри, заступником декана філософського факультету. Перебував на посаді ректора  Київського національного університету імені Шевченка у 2008 – 2021 роках. Також він доктор філософських наук, професор, академік НАН України. 

Дивіться також Київському авіаційному інституту присвоїли статус національного 

Українське законодавство зараз забороняє обирати або призначати одну і ту саму людину очільником університету більш ніж на два строки або 10 років. Відповідний закон діє з 2014 року. Однак окремі ректори скористалися свого часу лазівкою у законі і залишились на посаді довше. Вони використали перейменування чи реорганізацію закладу вищої освіти, аби отримати право залишатися на своїх посадах кілька термінів поспіль. Однак нардепи та посадовці вирішили "ліквідувати" прогалину. 

Торік у МОН України заявили, у 2025 – 2026 роках в Україні відбудеться близько 60 виборів ректорів закладів вищої освіти. А реорганізація вишів не стане лазівкою для "занулення" термінів для їхніх очільників. Так, з вересня 2025 року по липень 2026 року в Україні завершуються або вже завершилися контракти у близько 60 ректорів університетів.

Завдання МОН при цьому – втримати колективи, спільноти та забезпечити чесні вибори, аби оновити управління ЗВО, уточнював заступник очільника МОН Микола Трофименко. І додав, що МОН не підтримуватиме ситуації, якщо ректори у разі реорганізації вишів захочуть скористатися лазівкою для "занулення" термінів. 

Міністр Оксен Лісовий сьогодні заявив: посада ректора – це строкова й виборна відповідальність перед академічною спільнотою. І навіть коли юридична можливість управління закладом зберігається, виникають питання до етики, а також управлінської культури та інтересів самого закладу. У системі вищої освіти оновлення керівництва і реальна виборність керівників є для МОН принциповими.