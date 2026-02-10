Не лише Поплавський: які ректори найдовше обіймали посаду очільника вишу

Багаторічний ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський втратив свою посаду. Термін дії його контракту завершився.

Він керував вишем де-юре і де-факто понад 30 років як ректор і президент ЗВО. І це рекорд. Зокрема, зважаючи на те, що зараз ректори не можуть перебувати на своїй посаді довше ніж два терміни поспіль, тобто 10 років.

Які ректори також десятками років перебували на посаді очільників закладів вищої освіти у час незалежності, розповідаємо у матеріалі.

Які ректори найдовше обіймали свою посаду?

В Україні є кілька ректорів, які очолювали один університет два, а то й три десятиліття, чи й довше ніж 10 років.

Михайло Поплавський

Багаторічний ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський став ректором 1993 року. Виш кілька разів змінював назву: Київський державний інститут культури, Київський державний університет культури, Київський національний університет культури і мистецтв. Після 2015 року цю посаду у виші перейменували на посаду президента, і Поплавський змін обіймати її і надалі. Так йому вдалося залишитись керувати університетом. У 2021 році його переобрали. Торік Поплавський відзначив 32 роки ректорства.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відреагував на звільнення Михайла Поплавського. Він зазначив, що протягом років ім'я керівника цього ЗВО неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті. Також є питання щодо можливого конфлікту інтересів: поєднанням керівництва державним університетом і діяльності пов'язаного приватного закладу освіти.

Віктор Андрущенко з 2003 року – ректор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Президент Асоціації ректорів педагогічних університетів України. Ректором столичного Драгоманівського університету його вкотре обрали і 2023 року. Попри законодавче обмеження обіймати посаду ректора понад два строки, Андрущенко отримав право балотуватися на посаду завдяки ініційованій МОН реорганізації НПУ. За її результатами заклад освіти отримав нову назву – Український державний університет імені Драгоманова.

Віль Бакіров з 1998 по 2021 роки був ректором Харківського національного університету імені Каразіна. Український соціолог, академік НАН України тощо. Загалом з 1982 працює у Харківському національному університеті імені Каразіна.

Михайло Згуровський – академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор тощо. Працював ректором Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського протягом 1992 – 2024 років. Випускник КПІ.

Іван Вакарчук протягом 1990 – 2007 і 2010 – 2013 років був ректором Львівського університету. Він Герой України (2007), Заслужений діяч науки і техніки України, професор тощо. З 18 грудня 2007 року по 11 березня 2010 року був міністром освіти і науки України. Також свого часу був президентом Львівської обласної Малої академії наук. Герой України.

Юрій Бобало був очільником Національного університету "Львівська політехніка" протягом 2007 – 2025 років. А з 2005 року працював на посаді першого проректора вишу. З 2007 до 2024 року – ректор Львівської Політехніки, а з 2024 до 2025 року – в.о. ректора вишу. Торік Львівська політехніка отримала нового очільника. Науковиця Наталія Шаховська перемогла у другому турі виборів. З 2025 року і дотепер Бобало при цьому – радник ректора НУ "Львівська політехніка".

Леонід Губерський з 1973 року працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Був асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри, заступником декана філософського факультету. Перебував на посаді ректора Київського національного університету імені Шевченка у 2008 – 2021 роках. Також він доктор філософських наук, професор, академік НАН України.

Скільки ректор може перебувати на посаді?

Українське законодавство зараз забороняє обирати або призначати одну і ту саму людину очільником університету більш ніж на два строки або 10 років. Відповідний закон діє з 2014 року. Однак окремі ректори скористалися свого часу лазівкою у законі і залишились на посаді довше. Вони використали перейменування чи реорганізацію закладу вищої освіти, аби отримати право залишатися на своїх посадах кілька термінів поспіль. Однак нардепи та посадовці вирішили "ліквідувати" прогалину.

Які зміни анонсували посадовці?

Торік у МОН України заявили, у 2025 – 2026 роках в Україні відбудеться близько 60 виборів ректорів закладів вищої освіти. А реорганізація вишів не стане лазівкою для "занулення" термінів для їхніх очільників. Так, з вересня 2025 року по липень 2026 року в Україні завершуються або вже завершилися контракти у близько 60 ректорів університетів.

Завдання МОН при цьому – втримати колективи, спільноти та забезпечити чесні вибори, аби оновити управління ЗВО, уточнював заступник очільника МОН Микола Трофименко. І додав, що МОН не підтримуватиме ситуації, якщо ректори у разі реорганізації вишів захочуть скористатися лазівкою для "занулення" термінів.

Міністр Оксен Лісовий сьогодні заявив: посада ректора – це строкова й виборна відповідальність перед академічною спільнотою. І навіть коли юридична можливість управління закладом зберігається, виникають питання до етики, а також управлінської культури та інтересів самого закладу. У системі вищої освіти оновлення керівництва і реальна виборність керівників є для МОН принциповими.