Что сообщает Министерство образования и науки Украины. Еще более 2 211 школ (около 19%) будут работать в смешанном формате.

Как будут учиться ученики в Украине

Дистанционный образовательный процесс организуют 1 306 учебных заведений (11%).

Формат определяется с учетом ситуации с безопасностью и наличия укрытий, чтобы дети могли оставаться в системе образования независимо от места проживания.

В этом году также учебный год в 11 940 школах начнут более 3,5 миллиона учеников и учениц. Среди них – 243 398 первоклассников.

Также в Украине с 1 сентября будут работать 11 622 дошкольных учреждения: 9 301 – очно (80%), 1 111 – в смешанном формате (9,6%), 1 210 (10,4%) – дистанционно.

Более 80% детских садов, работающих очно или в смешанном формате, имеют укрытие непосредственно на территории или на расстоянии до 100 метров.

Какие изменения произойдут с 1 сентября

Правительство Украины обновило четыре государственных стандарта общего среднего образования. Решение закрепляет компонент украиноведения для детей за рубежом и на ВОТ, увеличивает количество часов по истории и гражданскому образованию в 7 – 9 классах, а также обновляет подходы к инклюзивности и безбарьерности.

С нового учебного года МОН упростило и систему оценивания учащихся 5 – 9 классов, сохранив компетентностный подход и академическую свободу учителя.

С 1 января 2027 года вступит в силу порядок признания результатов обучения учащихся и молодежи из ВОТ.

С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей Украине начнут работать по новой модели обучения в 10 – 12 классах. Они будут пилотировать старшую профильную школу.