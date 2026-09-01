Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Ще понад 2 211 шкіл (близько 19%) працюватимуть у змішаному форматі.

Як вчитимуться учні в Україні

Дистанційний освітній процес організують 1 306 закладів освіти (11%).

Формат визначають з урахуванням безпекової ситуації та наявності укриттів, аби діти могли залишатися в системі освіти незалежно від місця проживання.

Цьогоріч також навчальний рік в 11 940 школах розпочинають понад 3,5 мільйона учнів та учениць. Серед них — 243 398 першокласників.

Також в Україні з 1 вересня працюватимуть 11 622 заклади дошкільної освіти: 9 301 — очно (80%), 1 111 — у змішаному форматі (9,6%), 1 210 (10,4%) — дистанційно.

Понад 80% дитячих садків, що працюють очно або в змішаному форматі, мають укриття безпосередньо на території або на відстані до 100 метрів.

Які зміни з 1 вересня відбудуться

Уряд України оновив чотири державні стандарти загальної середньої освіти. Рішення закріплює українознавчий компонент для дітей за кордоном і на ТОТ, збільшує кількість годин на історію та громадянську освіту у 7 – 9 класах, а також оновлює підходи до інклюзивності й безбар’єрності.

З нового навчального року МОН спростило й оцінювання учнів 5 – 9 класів, зберігши компетентнісний підхід та академічну свободу вчителя.

З 1 січня 2027 року набуде чинності порядок визнання результатів навчання учнів та молоді з ТОТ.

З 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв по всій Україні починають працювати за новою моделлю навчання у 10 – 12 класах. Вони пілотуватимуть старшу профільну школу.