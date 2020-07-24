С 24 июля в Украине стартует дополнительная сессия ВНО
В пятницу, 24 июля, начинается дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Она начнется тестированием по физике и продлится до 10 августа.
О начале дополнительной сессии ВНО сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
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Календарь дополнительной сессии:
- 24 июля – физика;
- 28 июля – математика;
- 29 июля – испанский язык;
- 30 июля – французский язык;
- 31 июля – немецкий язык;
- 3 августа – английский язык;
- 4 августа – украинский язык и литература;
- 5 августа – биология;
- 6 августа – история Украины;
- 7 августа – география;
- 10 августа – химия.
Все результаты дополнительной сессии будут сообщены до 14 августа.
Дополнительная сессия ВНО по физике
Допуск участников к месту сдачи тестирования начинается в 9:50 утра и продлится до 10:50. Для допуска необходимо иметь при себе ряд документов:
- оригинал сертификата ВНО;
- паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в сертификате;
- приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
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