В пятницу, 24 июля, начинается дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Она начнется тестированием по физике и продлится до 10 августа.

О начале дополнительной сессии ВНО сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

К слову ВНО 2020: определили пороговые баллы по украинскому языку и литературе и еще 6 предметам

Календарь дополнительной сессии:

24 июля – физика;

28 июля – математика;

29 июля – испанский язык;

30 июля – французский язык;

31 июля – немецкий язык;

3 августа – английский язык;

4 августа – украинский язык и литература;

5 августа – биология;

6 августа – история Украины;

7 августа – география;

10 августа – химия.

Все результаты дополнительной сессии будут сообщены до 14 августа.

Дополнительная сессия ВНО по физике

Допуск участников к месту сдачи тестирования начинается в 9:50 утра и продлится до 10:50. Для допуска необходимо иметь при себе ряд документов: