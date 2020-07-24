З 24 липня в Україні стартує додаткова сесія ЗНО
У п'ятницю, 24 липня, починається додаткова сесія Зовнішнього незалежного оцінювання. Вона розпочнеться тестуванням з фізики й триватиме до 10 серпня.
Про початок додаткової сесії ЗНО повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
До слова ЗНО 2020: визначили порогові бали з української мови і літератури та ще 6 предметів
Календар додаткової сесії:
- 24 липня – фізика;
- 28 липня – математика;
- 29 липня – іспанська мова;
- 30 липня – французька мова;
- 31 липня – німецька мова;
- 3 серпня – англійська мова;
- 4 серпня – українська мова й література;
- 5 серпня – біологія;
- 6 серпня – історія України;
- 7 серпня – географія;
- 10 серпня – хімія.
Усі результати додаткової сесії будуть повідомлені до 14 серпня.
Додаткова сесія ЗНО з фізики
Допуск учасників до місця здачі тестування розпочинається о 9:50 ранку й триватиме до 10:50. Для допуску потрібно мати при собі низку документів:
- оригінал сертифіката ЗНО;
- паспорт або інший документ, серію і номер якого зазначено в сертифікаті;
- запрошення-перепустка для участі в ЗНО, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter