У п'ятницю, 24 липня, починається додаткова сесія Зовнішнього незалежного оцінювання. Вона розпочнеться тестуванням з фізики й триватиме до 10 серпня.

Про початок додаткової сесії ЗНО повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

До слова ЗНО 2020: визначили порогові бали з української мови і літератури та ще 6 предметів

Календар додаткової сесії:

24 липня – фізика;

28 липня – математика;

29 липня – іспанська мова;

30 липня – французька мова;

31 липня – німецька мова;

3 серпня – англійська мова;

4 серпня – українська мова й література;

5 серпня – біологія;

6 серпня – історія України;

7 серпня – географія;

10 серпня – хімія.

Усі результати додаткової сесії будуть повідомлені до 14 серпня.

Додаткова сесія ЗНО з фізики

Допуск учасників до місця здачі тестування розпочинається о 9:50 ранку й триватиме до 10:50. Для допуску потрібно мати при собі низку документів: