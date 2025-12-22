Укр Рус
22 декабря, 15:09
Единые правила добропорядочности в образовании и науке: какие изменения согласовала Рада

Мария Волошин
Основні тези
  • Верховная Рада Украины приняла законопроект №10392, устанавливающий единые правила академической добропорядочности для всех уровней образования и науки.
  • Закон определяет правила нарушения академической добропорядочности, устанавливает процедуры рассмотрения таких нарушений и предусматривает создание Реестра лиц, в отношении которых применяются ограничения за нарушения.

На днях Верховная Рада Украины согласовала законопроект №10392 "Об академической добропорядочности". Он впервые формирует единые комплексные законодательные границы академической добропорядочности в системе образования и науки – от общего среднего до высшего образования, науки, научных исследований, экспертизы и присуждения ученых степеней и ученых званий.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Документ определяет ценности, принципы и правила академической добропорядочности, устанавливает виды нарушений, процедуры их рассмотрения, механизмы реагирования и санкции, а также четко разграничивает ответственность лиц и институтов.

Что предусматривает Закон?

Так, Закон регулирует:

Единое определение академической добропорядочности

Закон определяет академическую добродетель как совокупность ценностей, принципов и правил, которых надо придерживаться во время академической деятельности во время обучения, преподавания, научной и научно-технической деятельности. Базовые ценности – честность, доверие, уважение к авторству и достоинству, справедливость, ответственность, устойчивость и решимость в соблюдении добродетельных практик.

Закон распространяется на:

  • образовательную деятельность учебных заведений всех уровней;

  • научную и научно-техническую деятельность;

  • учебную деятельность соискателей образования;

  • создание, рецензирование и обнародование академических произведений;

  • вступительные испытания, конкурсы, олимпиады конкурсы олимпиады;

  • присуждение степеней образования, научных степеней, присвоение ученых и педагогических званий;

  • процедуры внутреннего и внешнего обеспечения качества образования и науки;

  • оценивание научных учреждений.

Нарушение академической добропорядочности

Закон закрепляет перечень основных нарушений, в частности:

  • академический плагиат;

  • фабрикацию и фальсификацию данных;

  • отчуждение и приписывание авторства;

  • несамостоятельное выполнение заданий и неразрешенную помощь;

  • недобросовестное оценивание;

  • академический саботаж;

  • склонение к нарушению академической добропорядочности;

  • институциональные нарушения академической добропорядочности.

Отдельно урегулировали использование результатов, сгенерированных компьютерными программами: такие материалы не могут считаться авторскими, если факт их использования не указали.

Процедуры и гарантии

Закон устанавливает процедуру рассмотрения сообщений о нарушении академической добропорядочности, которая предусматривает определенные сроки, права сторон, обязанность учебных заведений и научных учреждений принимать решения, механизмы предотвращения конфликта интересов и возможность обжалования таких решений. Закреплена презумпция академической добропорядочности.

Академическая ответственность и санкции

Закон определяет перечень санкций в зависимости от статуса лица, в частности:

  • для педагогических и научно-педагогических работников, ученых – от предупреждения и других ограничений до увольнения с должности, лишение степеней, званий, участия в конкурсах и руководстве исследованиями;

  • для соискателей образования – от повторного выполнения работ до отчисления;

  • для учебных заведений и научных учреждений – институциональные санкции, включая отказ в аккредитации, лишение права присуждать степени или снижение оценки государственной аттестации.

Система обеспечения академической добропорядочности в учебных заведениях

Учебные заведения и научные учреждения обязаны:

  • иметь внутреннюю систему обеспечения академической добропорядочности;

  • утвердить внутренние политики, процедуры и уполномоченные органы;

  • обеспечить прозрачный порядок рассмотрения сообщений о нарушениях;

  • обнародовать внутренние акты и результаты рассмотрения таких сообщений;

  • использовать программные средства для выявления признаков нарушений добропорядочности.

Руководители учебных заведений и научных учреждений несут персональную ответственность за функционирование этих систем.

Реестр и запрет недобропорядочных практик

Закон предусматривает также создание Реестра лиц, в отношении которых применяют ограничения за нарушение академической добропорядочности. Это должно обеспечить прозрачность решений и усилить доверие к документам об образовании, научных степеней и ученых званий.

Также запрещается реклама и посредничество в создании академических произведений на заказ.

Что известно об обвинениях чиновников в плагиате?

  • В апреле этого года заместителя министра образования и науки Андрея Витренко обвинили в плагиате из-за использования чужих научных работ без ссылок. Активисты обнаружили многочисленные случаи подмены источников и фальсификаций в статьях чиновника.
  • Также обвинили в "двойном плагиате" в диссертациях нового заместителя Оксена Лисового – Николая Трофименко.
  • Председателя Совета молодых ученых Национальной академии наук Украины Валерию Ковач также обвиняли ее даже временно отстранили от должности.
  • Главу МОН Оксена Лисового через непродолжительное время после назначения на эту должность в марте 2023 года также обвинили в плагиате в диссертации. Лисовой отдал свою диссертацию на проверку и заявил, что будет формировать в Украине новую культуру добропорядочности. Впоследствии проверку диссертации министра приостановили, потому что он отказался от ученой степени.
  • За время председательства в МОН Лисового в Украине стало возможным отказаться от действующего ученого звания добровольно.
  • В НАОКВО сообщили, что ни одного ученого в Украине в 2024 году не лишили ученой степени после подозрения в плагиате в диссертации. Всего в течение 2024 года Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования получило 49 сообщений о наличии академического плагиата или фальсификации в научной работе.