Единые правила добропорядочности в образовании и науке: какие изменения согласовала Рада
- Верховная Рада Украины приняла законопроект №10392, устанавливающий единые правила академической добропорядочности для всех уровней образования и науки.
- Закон определяет правила нарушения академической добропорядочности, устанавливает процедуры рассмотрения таких нарушений и предусматривает создание Реестра лиц, в отношении которых применяются ограничения за нарушения.
На днях Верховная Рада Украины согласовала законопроект №10392 "Об академической добропорядочности". Он впервые формирует единые комплексные законодательные границы академической добропорядочности в системе образования и науки – от общего среднего до высшего образования, науки, научных исследований, экспертизы и присуждения ученых степеней и ученых званий.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Документ определяет ценности, принципы и правила академической добропорядочности, устанавливает виды нарушений, процедуры их рассмотрения, механизмы реагирования и санкции, а также четко разграничивает ответственность лиц и институтов.
Что предусматривает Закон?
Так, Закон регулирует:
Единое определение академической добропорядочности
Закон определяет академическую добродетель как совокупность ценностей, принципов и правил, которых надо придерживаться во время академической деятельности во время обучения, преподавания, научной и научно-технической деятельности. Базовые ценности – честность, доверие, уважение к авторству и достоинству, справедливость, ответственность, устойчивость и решимость в соблюдении добродетельных практик.
Закон распространяется на:
образовательную деятельность учебных заведений всех уровней;
научную и научно-техническую деятельность;
учебную деятельность соискателей образования;
создание, рецензирование и обнародование академических произведений;
вступительные испытания, конкурсы, олимпиады конкурсы олимпиады;
присуждение степеней образования, научных степеней, присвоение ученых и педагогических званий;
процедуры внутреннего и внешнего обеспечения качества образования и науки;
оценивание научных учреждений.
Нарушение академической добропорядочности
Закон закрепляет перечень основных нарушений, в частности:
академический плагиат;
фабрикацию и фальсификацию данных;
отчуждение и приписывание авторства;
несамостоятельное выполнение заданий и неразрешенную помощь;
недобросовестное оценивание;
академический саботаж;
склонение к нарушению академической добропорядочности;
институциональные нарушения академической добропорядочности.
Отдельно урегулировали использование результатов, сгенерированных компьютерными программами: такие материалы не могут считаться авторскими, если факт их использования не указали.
Процедуры и гарантии
Закон устанавливает процедуру рассмотрения сообщений о нарушении академической добропорядочности, которая предусматривает определенные сроки, права сторон, обязанность учебных заведений и научных учреждений принимать решения, механизмы предотвращения конфликта интересов и возможность обжалования таких решений. Закреплена презумпция академической добропорядочности.
Академическая ответственность и санкции
Закон определяет перечень санкций в зависимости от статуса лица, в частности:
для педагогических и научно-педагогических работников, ученых – от предупреждения и других ограничений до увольнения с должности, лишение степеней, званий, участия в конкурсах и руководстве исследованиями;
для соискателей образования – от повторного выполнения работ до отчисления;
для учебных заведений и научных учреждений – институциональные санкции, включая отказ в аккредитации, лишение права присуждать степени или снижение оценки государственной аттестации.
Система обеспечения академической добропорядочности в учебных заведениях
Учебные заведения и научные учреждения обязаны:
иметь внутреннюю систему обеспечения академической добропорядочности;
утвердить внутренние политики, процедуры и уполномоченные органы;
обеспечить прозрачный порядок рассмотрения сообщений о нарушениях;
обнародовать внутренние акты и результаты рассмотрения таких сообщений;
использовать программные средства для выявления признаков нарушений добропорядочности.
Руководители учебных заведений и научных учреждений несут персональную ответственность за функционирование этих систем.
Реестр и запрет недобропорядочных практик
Закон предусматривает также создание Реестра лиц, в отношении которых применяют ограничения за нарушение академической добропорядочности. Это должно обеспечить прозрачность решений и усилить доверие к документам об образовании, научных степеней и ученых званий.
Также запрещается реклама и посредничество в создании академических произведений на заказ.
Что известно об обвинениях чиновников в плагиате?
- В апреле этого года заместителя министра образования и науки Андрея Витренко обвинили в плагиате из-за использования чужих научных работ без ссылок. Активисты обнаружили многочисленные случаи подмены источников и фальсификаций в статьях чиновника.
- Также обвинили в "двойном плагиате" в диссертациях нового заместителя Оксена Лисового – Николая Трофименко.
- Председателя Совета молодых ученых Национальной академии наук Украины Валерию Ковач также обвиняли ее даже временно отстранили от должности.
- Главу МОН Оксена Лисового через непродолжительное время после назначения на эту должность в марте 2023 года также обвинили в плагиате в диссертации. Лисовой отдал свою диссертацию на проверку и заявил, что будет формировать в Украине новую культуру добропорядочности. Впоследствии проверку диссертации министра приостановили, потому что он отказался от ученой степени.
- За время председательства в МОН Лисового в Украине стало возможным отказаться от действующего ученого звания добровольно.
- В НАОКВО сообщили, что ни одного ученого в Украине в 2024 году не лишили ученой степени после подозрения в плагиате в диссертации. Всего в течение 2024 года Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования получило 49 сообщений о наличии академического плагиата или фальсификации в научной работе.