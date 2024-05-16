МОН присоединилось к инициативе, чтобы повысить осведомленность молодежи о правилах безопасного поведения в интернете.
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Ученикам предлагают присоединиться к уроку по кибергигиене
Онлайн-урок будут транслировать на ютуб-канале Всеукраинской школы онлайн. Трансляция будет доступна по ссылке. К участию присоединятся школьники со всей Украины. Во время урока ведущий киберэксперт Егор Аушев расскажет, как создавать надежные пароли, распознавать вредные призвания и подключаться к Wi-Fi безопасно.
В материалы занятия входит:
- информативный видеоурок;
- образовательные материалы и задания по кибергигиене;
- заметка с правилами, доступна для печати или хранения в школьных чатах.
Безопасность – базовая потребность каждого человека. Мы заботимся о нашей физической безопасности и стараемся заботиться о ментальном здоровье в условиях войны. В то же время в мире технологий нам не стоит забывать и о цифровой безопасности. Особенно, когда речь идет о детях. Ограничить доступ детей к социальным сетям и интернету в целом практически невозможно и не стоит, если научить их базовым правилам личной кибергигиены,
– рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.
Эксперты при этом отмечают, что чрезвычайно важно понимать и знать не только, как отстаивать личные границы в реальной жизни, но и заботиться о своей безопасности в онлайн-пространстве. И добавляют: для того, чтобы подростки в легкой и короткой форме могли усвоить главные правила кибергигиены, и создали наш образовательно-развлекательный видеоурок.
Приобщиться к уроку приглашают учителей, родителей и всех желающих учеников 8 – 11 классов.
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