МОН присоединилось к инициативе, чтобы повысить осведомленность молодежи о правилах безопасного поведения в интернете.

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Ученикам предлагают присоединиться к уроку по кибергигиене

Онлайн-урок будут транслировать на ютуб-канале Всеукраинской школы онлайн. Трансляция будет доступна по ссылке. К участию присоединятся школьники со всей Украины. Во время урока ведущий киберэксперт Егор Аушев расскажет, как создавать надежные пароли, распознавать вредные призвания и подключаться к Wi-Fi безопасно.

В материалы занятия входит:

информативный видеоурок;

образовательные материалы и задания по кибергигиене;

заметка с правилами, доступна для печати или хранения в школьных чатах.

Безопасность – базовая потребность каждого человека. Мы заботимся о нашей физической безопасности и стараемся заботиться о ментальном здоровье в условиях войны. В то же время в мире технологий нам не стоит забывать и о цифровой безопасности. Особенно, когда речь идет о детях. Ограничить доступ детей к социальным сетям и интернету в целом практически невозможно и не стоит, если научить их базовым правилам личной кибергигиены,

– рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

Эксперты при этом отмечают, что чрезвычайно важно понимать и знать не только, как отстаивать личные границы в реальной жизни, но и заботиться о своей безопасности в онлайн-пространстве. И добавляют: для того, чтобы подростки в легкой и короткой форме могли усвоить главные правила кибергигиены, и создали наш образовательно-развлекательный видеоурок.

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Приобщиться к уроку приглашают учителей, родителей и всех желающих учеников 8 – 11 классов.