МОН долучилося до ініціативи, аби підвищити обізнаність молоді про правила безпечної поведінки в інтернеті.

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Учням пропонують долучитися до уроку з кібергігієни

Онлайн-урок транслюватимуть на ютуб-каналі Всеукраїнської школи онлайн. Трансляція буде доступною за покликанням. До участі долучаться школярі зі всієї України. Під час уроку провідний кіберексперт Єгор Аушев розповість, як створювати надійні паролі, розпізнавати шкідливі покликання та під'єднуватися до Wi-Fi безпечно.

До матеріалів заняття входить:

інформативний відеоурок;

освітні матеріали та завдання з кібергігієни;

нотатка із правилами, доступна для друку або зберігання в шкільних чатах.

Безпека – базова потреба кожної людини. Ми дбаємо про нашу фізичну безпеку та намагаємося піклуватися про ментальне здоров'я в умовах війни. Водночас у світі технологій нам варто не забувати і про цифрову безпеку. Особливо, коли йдеться про дітей. Обмежити доступ дітей до соціальних мереж та інтернету загалом практично неможливо і не варто, якщо навчити їх базових правил особистої кібергігієни,

– розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Експерти при цьому наголошують, що надзвичайно важливо розуміти та знати не лише, як відстоювати особисті кордони в реальному житті, а й піклуватися про свою безпеку в онлайн-просторі. І додають: для того, щоб підлітки в легкій та короткій формі могли засвоїти головні правила кібергігієни, і створили наш освітньо-розважальний відеоурок.

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Долучитися до уроку запрошують учителів, батьків та всіх охочих учнів 8 – 11 класів.