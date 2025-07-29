Как правильно сказать об уходе за собой мужчинам – "бритися или голитися", рассказывает учительница украинского Светлана Чернышева, пишет 24 Канал.

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Бритися или голитися – какая история этих слов?

Для многих мужчин "гоління" – является ежедневным ритуалом ухода за своей внешностью. Но правильно ли так говорить, может лучше – бриться?

В украинском языке слова "бритися" і "голитися" – это синонимы, которые описывают процесс удаления волос (обычно на лице) с помощью бритвы. Но каждое из них имеет своё происхождение и оттенки употребления.

Слово "голитися" имеет древнеславянские корни, родственное с понятиями "оголятися", "голый", то есть делать что-то голым, без волос. Оно считается более архаичным, но исконно украинским вариантом.

Со словом "бриться" иногда возникает ошибочное мнение, что это – русизм. Однако, слово зафиксировано в словарях Бориса Гринченко и современных источниках. Да и сам инструмент или устройство мы называем – бритва, а не голильня.

Считается, что слово происходит от существительного "бритва", которое заимствовано из польского языка – bryć, что означает "срезать волосы". Кстати, именно оно распространено во многих славянских языках: польском, чешском, сербском.

Поэтому, оба слова – нормативные, правильные й употребляемые в украинском языке.

Можно сказать:

"Я бриюся кажен день" – звучит немного официальнее, литературнее.

– звучит немного официальнее, литературнее. "Я голюся перед работою" – звучит более буднично, разговорно.

звучит более буднично, разговорно. И конечно правильным будет – "я голюся бритвою".

Интересно, что сегодня украинцы сейчас предпочитают слово – "голитися".

Бритися или голитися: смотрите видео

Это не единственные слова, которые вызывают сомнение – как правильно, но оба варианта правильные. К примеру такая же ситуация со словами – висок и скроня.

Язык значительно интереснее чем вы думаете. Поэтому – узнавайте и говорите на украинском!