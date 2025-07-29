Як правильно сказати про догляд за собою чоловікам – голитися чи бритися, розповідає вчителька української Світлана Чернишова, пише 24 Канал.

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Голитися чи бритися – яка історія цих слів?

Для багатьох чоловіків гоління – є щоденним ритуалом догляду за своєю зовнішністю. Але чи правильно так казати, може краще – бритися?

В українській мові слова "голитися" і "бритися" – це синоніми, які описують процес видалення волосся (зазвичай на обличчі) за допомогою бритви. Але кожне з них має своє походження і відтінки вживання.

Слово "голитися" має давньослов’янське коріння, споріднене з поняттями "оголити", "голий", тобто робити щось голим, без волосся. Воно вважається більш архаїчним, але питомо українським варіантом.

Зі словом "бритися" іноді виникає хибна думка, що це – русизм. Однак, слово зафіксоване в словниках Бориса Грінченка та сучасних джерелах. Та й сам інструмент чи пристрій ми називаємо – бритва, а не голільня.

Вважається, що слово походить від іменника "бритва", яке запозичене з польської мови – bryć, що означає "зрізати волосся". До речі, саме воно поширене в багатьох слов’янських мовах: польській, чеській, сербській.

Тому, обидва слова – нормативні, правильні й вживані в українській мові.

Можна сказати:

"Я голюся щодня" – звучить трохи офіційніше, літературніше.

– звучить трохи офіційніше, літературніше. "Я бриюся перед роботою" – звучить буденніше, розмовно.

звучить буденніше, розмовно. І звісно правильним буде – "я голюся бритвою".

Цікаво, що сьогодні українці зараз віддають перевагу слову – "голитися".

Бритися чи голитися: дивіться відео

Це не єдині слова, які викликають сумнів – як правильно, але обидва варанти правильні. До прикладу така ж ситуація зі словами – висок і скроня.

Мова значно цікавіша ніж ви думаєте. Тому – дізнавайтеся і говоріть українською!