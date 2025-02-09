Не "форточка, прихожа і лісниця": как правильно на украинском назвать части дома

Украинцы довольно часто в ежедневной речи употребляют суржиковые слова. Даже когда рассказывают о своем доме.

Те или иные элементы могут "искажать" несвойственными нашему языку словами. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как описать свой дом правильно.

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Как правильно на украинском назвать части и элементы дома

У девяносто седьмой подборке рассказываем, в частности, как не ошибиться в названиях элементов дома – собственного или многоквартирного – и его частей и комнат. В частности, подаем правильные варианты тех частей дома, которые там часто звучат ошибочно.

Дом – дім, будинок, оселя;

знімати квартиру – винаймати квартиру;

жила площа – житлова площа;

дома – вдома;

на дому – вдома;

угл – кут;

дверь – двері;

захлопувати двері – зачиняти двері;

Интересно! Не допускайте также пошмреной ошибки и не говорите, что "відкриваєте чи закриваєте двері". Ведь их надо "відчиняти і зачиняти".

форточка – кватирка;

окно – вікно;

підоконник – підвіконня, підвіконник;



Окно и дверь мы открываем / Depositphotos

Заметим при этом, что окно и форточку также "відчинять і зачиняють".

лєснічна площадка – сходовИй майданчик;

замочна скважина – замкОва щілина;

Здесь запомните правильное ударение: не "схОдовий майданчик", а "сходовИй майданчик". А слово "щілина" подчеркивать можно двояко: и "щІлина", і "щілИна".

Обратите внимание! Дверь вы "відчиняєте", а вот замок или ключом ту же дверь вы "відмикаєте".

ступєньки – сходи;

лєсніца – сходи;



Как сказать по-украински "лесничная площадка" и "лесница" / dom

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Что интересно, в украинском языке слово "лесница" имеет несколько соответствий:

сходи – если говорите о сооружении, приспособление из горизонтальных выступов или ступеней, на которые ступают, поднимаясь куда-либо или спускаясь откуда-то; східці – то же, что лестница; драбина – устройство из двух продольных жердей, частей веревки и т.п., скрепленных рядом поперечин, что используется для поднимания или спускания куда-либо.

Также не забудьте правильно называть отдельные комнаты в доме или его части.

прихожа – передпокій;

гостінна – вітальня;

ванная – ванна кімната;

роздягалка – роздягальна;

столова – їдальня;

чердак – горище;

криша – дах;

кладовка – комора.

Любите украинский язык и совершенствуйте его!