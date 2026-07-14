Как раньше на украинском языке назывались знаки препинания, рассказываем со ссылкой на лингвиста Алину Острожскую.

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Как раньше назывались знаки препинания?

Каждая наука имеет свою терминологию. Украинская лингвистика – не исключение. В конце XIX – начале XX века ученые не просто описывали правила языка, но и искали украинские названия для лингвистических понятий. Так появились интересные исторические названия знаков препинания. Некоторые из них сегодня звучат необычно, другие – наоборот, удивительно логично и образно.

Об этих интересных исторических названиях рассказала лингвист Алина Острожская в своем видео. Когда-то на украинском языке знаки препинания называли так:

, (запятая) – ковика, запинка, перетинка, протинка;

! (восклицательный знак) – окличник, викличник;

? (вопросительный знак) – питайник;

- (дефис) – розділка, павза, пружка, риска;

; (точка с запятой) – середник;

. (точка) – точка;

[…] (квадратные скобки) – клямри.

Эти названия можно найти в украинских грамматиках и справочниках по правописанию конца XIX – начала XX века. Тогда украинская лингвистическая терминология только формировалась, поэтому ученые стремились создавать собственные, понятные каждому украинцу названия. Их можно найти в словарях до 1933 года.

Какие названия знаков препинания были раньше: смотрите видео

Почему именно "запинка" и "розділка"?

Пожалуй, это одно из самых точных названий. Слово "запинка" происходит от глагола "запинаться" – делать короткую остановку во время речи. Ведь именно такую функцию и выполняет запятая: она не завершает мысль, а лишь делает небольшую паузу.

А слово "кома" пришло к нам из греческого и буквально означает "отрезанная часть". В XV веке ее использовали наравне с точкой, чтобы обозначить, где заканчивается предложение.

Да и точка обозначала паузу между словами в речи, поэтому имела три положения: верхнее, среднее и нижнее. А современные три точки в конце "…" начал употреблять в украинском языке Иван Петрович Котляревский. Хотя, возможно, и раньше.

Название "разделитель" тоже очень красноречиво. Оно происходит от слова "разделять", ведь тире отделяет части предложения или подчеркивает резкий переход мысли.

До нормирования украинского правописания различные языковеды предлагали свои термины. Часть из них прижилась, другие остались лишь на страницах старых учебников. Подобная история и с математическими терминами: слышали о "відрізну", "залежник" или "витвірну"?

Кстати, и названия современных знаков препинания, таких как "хештег", имеют свои украинские эквиваленты вместо популярных англицизмов.

Язык постоянно меняется. Одни слова уходят в прошлое, другие становятся литературной нормой. Но старые лингвистические термины и сегодня напоминают, насколько творчески украинские ученые подходили к созданию собственного научного языка.