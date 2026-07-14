Як раніше українською називалися розділові знаки, розповідаємо з посиланням на мовознавицю Аліну Острозьку.

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Як розділові знаки називалися раніше?

Кожна наука має власну термінологію. Українське мовознавство – не виняток. Наприкінці XIX – на початку XX століття вчені не просто описували правила мови, а й шукали українські назви для мовних понять. Так з'явилися цікаві історичні назви розділових знаків. Деякі з них сьогодні звучать незвично, інші – навпаки, напрочуд логічно й образно.

Про ці цікаві історичні назви розповіла мовознавиця Аліна Острозька у своєму відео. Колись українською розділові знаки називали так:

, (кома) – ковика, запинка, перетинка, протинка;

! (знак оклику) – окличник, викличник;

? (знак питання) – питайник;

- (дефіс) – розділка, павза, пружка, риска;

; (крапка з комою) – середник;

. (крапка) – точка;

[…] (квадратні дужки) – клямри.

Ці назви можна знайти в українських граматиках і правописах кінця XIX – початку XX століття. Тоді українська мовознавча термінологія лише формувалася, тому вчені прагнули створювати власні, зрозумілі кожному українцеві назви. Їх можна знайти у словниках до 1933 року.

Які назви розділових знаків були раніше: дивіться відео

Чому саме "запинка" і "розділка"?

Мабуть, це одна з найвлучніших назв. Слово "запинка" походить від дієслова "запинатися" – робити коротку зупинку під час мовлення. Адже саме таку функцію й виконує кома: вона не завершує думку, а лише робить невелику паузу.

А слово "кома" прийшло до нас із грецької і буквально означає "відрізана частина". В XV столітті її використовували нарівні з крапкою, щоб позначити, де закінчується речення.

Та й крапка позначала паузу між словами у мовленні, тому мала три позиції: верхня, середня та нижня. А сучасні три крапки в кінці "…" почав вживати в українській мові Іван Петрович Котляревський. Хоча можливо і раніше.

Назва "розділка" теж дуже промовиста. Вона походить від слова "розділяти", адже тире відокремлює частини речення або підкреслює різкий перехід думки.

До унормування українського правопису різні мовознавці пропонували власні терміни. Частина з них прижилася, інші залишилися лише на сторінках старих підручників. Подібна історія і з математичними термінами: чули про "відрізну", "залежник" чи "витвірну"?

До речі, і назви сучасних розділових знаків, як-от "гештег", мають свої українські відповідники замість популярних англіцизмів.

Мова постійно змінюється. Одні слова відходять у минуле, інші стають літературною нормою. Але старі мовознавчі терміни й сьогодні нагадують, наскільки творчо українські вчені підходили до творення власної наукової мови.