Что такое ланчбокс
Здесь все просто – это фонетический перевод английского слова Lunchbox, то есть ящик для ланчей. Ланч – это легкий обед, то есть перекус. Впрочем, можно заверить себя и вашего ребенка, что это – второй завтрак.
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Мода на ланчбоксы пришла к нам из США и вытеснила традиционные пакеты с "бутерами", которые остались наследием детства советских времен и турбулентных 90-х. Победное наступление ланчбоксов даже потеснило целую офисную субкультуру "судочков", хотя и не уничтожило ее полностью.
Ланчбокс может принимать любую форму, хотя в большинстве своем это прямоугольный параллелепипед. Главное требование к ланчбоксу – чтобы был из безвредных материалов (особенно – Бисфенола А, поэтому ищите отметку BPA FREE), ведь в нем будет еда, другой важный критерий – компактность и удобство: ничего не должно течь, пачкать руки или крошиться.
Чем так привлекательны ланчбоксы
Они прикольные и удобные, нравятся детям и их родителям, иногда герметичные и экологичные.
Перекус – это важно
До того как в нашу жизнь ворвались диетологи и нутрициологи, ответ на этот вопрос был бы такой – яблоко и бутерброд с колбасой или сыром (причем, бутер – обязательно сначала в газете (ужас!), а уже потом – в пакете). Именно такое "снаряжение" в школьные годы имели вы или ваши родители. Нынешние времена требуют совершенно иного подхода.
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Оказалось, что перекус должен быть полезным и сбалансированным, ведь это запас полезных веществ для вашего ребенка, который должен дать ему энергию для обучения и активностей, пока он не вернется домой. Таким образом, к вопросу следует подойти серьезно.
Чего не должно быть в ланчбоксе школьника
- магазинного печенья;
- магазинных конфет;
- соков и газированных напитков;
- кексов;
- вафель;
- чипсов.
Все это продукты с высоким содержанием сахара или другой неполезной "химией". Все это лишь имитирует видимость насыщения, на самом же деле через полчаса ребенок снова захочет есть. Как следствие – потребленная энергия не используется организмом, а только делает школьника возбужденным и рассеянным.
Так что же положить в ланчбокс?
- Фрукты (апельсин, персик, виноград, яблоко, груша, киви, мандарин);
- Овощи (помидоры-черри, огурцы (можно нарезать соломкой), морковь и т.д.);
- Сэндвич, бутерброд или ролл (рулет из лаваша). Желательно, чтобы хлеб был цельнозерновым, а начинкой – овощи, творог, запеченное мясо или курица);
- Пироги, пирожки, несладкие мафины, запеканки;
- Хлебцы и сыры;
- Блинчики с начинками или сырники;
- Орехи или сухофрукты;
- Котлеты или фрикадельки;
- фруктовая или ягодная пастила без сахара (без фанатизма);
- натуральные конфеты из сухофруктов и орехов (но злоупотреблять этим не надо).
Если у вас есть свободное время для любимого чада – никто не запретит приготовить для ребенка что-нибудь полезное и питательное. Рецептов – полный интернет, а разные инстраблогеры только того и ждут, чтобы поделиться с вами своими наработками. Главный критерий отбора контента – критическое мышление и правильная оценка собственных сил.
Какие напитки?
Простая вода. Соки (тем более – не натуральные) и компоты – это лишний сахар и углеводы, то же самое – лимонады и разные айс-ти.
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