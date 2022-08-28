Що таке ланчбокс

Тут все просто – це фонетичний переклад англійського слова Lunchbox, тобто скринька для ланчів. Ланч – це легкий обід, тобто перекус. Втім, можна запевнити себе та вашу дитину, що це – другий сніданок.

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Мода на ланчбокси прийшла до нас з США та витіснила традиційні кульки з "бутерами", що залишилися спадком дитинства радянських часів і турбулентних 90-х. Переможний наступ ланчбоксів навіть потіснив цілу офісну субкультуру "судочків", хоча і не знищив її повністю.

Наразі ланчбокс можна придбати у будь-якому великому супермаркеті чи інтернет-магазині, ціни – різні, від 50 гривень й більше (інколи, сильно більше). Серед виробників є навіть вітчизняні, але не дивуйтеся, що більшість буде зі головною мануфактури світу – Китаю.

Ланчбокс може набувати будь-якої форми, хоча, здебільшого це прямокутний паралелепіпед. Головна вимога до ланчбоксу – щоб був з нешкідливих матеріалів (особливо – Бісфенолу А, тому шукайте позначку BPA FREE), адже у ньому буде їжа, інший важливий критерій – компактність та зручність: нічого не має текти, бруднити руки чи кришитися.

Чим так привабливі ланчбокси

Вони прикольні та доволі зручні, подобаються дітям та їхнім батькам, подекуди герметичні та екологічні.

Перекус – це важливо

До того, як у наше життя увірвалися дієтологи та нутриціологи, відповідь на це питання була б такою – яблуко та бутерброд з ковбасою або сиром (причому, бутер – обов'язково спочатку в газеті (жах!), а вже потім – у кульочку ). Саме таке "спорядження" у шкільні роки мали ви чи ваші батьки. Нинішні часи вимагають зовсім іншого підходу.

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Виявилося, що перекус має бути корисним і збалансованим, адже це запас корисних речовин для вашої дитини, який має дати їй енергію для навчання та активностей до того часу, коли вона не повернеться додому. Таким чином, до питання варто підійти серйозно.

Чого не має бути у ланчбоксі школяра

магазинного печива;

магазинних цукерок;

соків і газованих напоїв;

кексів;

вафель;

чипсів.

Все це продукти з високим вмістом цукру або іншої некорисної "хімії". Усе це лише імітує видимість насичення, насправді ж за пів години дитина знову захоче їсти. Як наслідок – спожита енергія не використовується організмом, а лише робить школяра збудженим і неуважним.

Ще одним неприємним "бонусом" можуть стати проблеми зі здоров'ям та зайвою вагою. Так, все це починається з неправильних перекусів.

Так що ж покласти до ланчбоксу?

Фрукти (апельсин, персик, виноград, яблуко, груша, ківі, мандарин);

Овочі (помідори-черрі, огірки (можна нарізати соломкою), моркву тощо);

сендвіч, бутерброд або рол (рулет з лаваша). Бажано, що хліб був цілозерновий, а начинкою – овочі, сир, запечене м'ясо або курку);

овочі, сир, запечене м'ясо або курку); Пироги, пиріжки, несолодкі мафіни, запіканки;

Хлібці та тверді сири;

Млинці з начинками чи сирники;

Горіхи або сухофрукти;

Котлети або фрикадельки;

фруктова або ягідна пастила без цукру (без фанатизму);

натуральні цукерки із сухофруктів та горіхів (проте, зловживати цим не треба).

Якщо ж у вас є вільний час для улюбленого чада – ніхто не заборонить приготувати для дитини щось корисне та поживне. Рецептів – повний інтернет, а різні інстраблогери тільки того й чекають, щоб поділитися з вами своїми напрацюваннями. Головний критерій відбору контенту – критичне мислення та правильна оцінка власних сил.

Також деякі матусі користуються заявленою герметичністю ланчбоксів та споряджають їх супами. Це заперечується, проте, варто врахувати, як дитина буде їсти це у школі. Кращим варіантом все ж було б те, що можна їсти руками (їх, звісно, перед тим необхідно вимити), не потрібно розігрівати й те, що не може забруднити школяра, його рюкзак, однокласників, вчителів і саму школу. Ну, а борщ, приготування якого нині оберігається ЮНЕСКО, завжди можна поїсти вдома, зі сметанкою – як радить сам Євген Клопотенко.

Які напої?

Проста вода. Соки (тим більше – не натуральні) та компоти – це зайвий цукор і вуглеводи, те саме – лимонади та різні айс-ті.

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