Где найти демонстрационный вариант НМТ по каждому предмету: важная подсказка

5 июня в Украине стартует основная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году. Так что выпускники усиленно готовятся и повторяют необходимые правила.

При этом они могут воспользоваться демовариантами тестов и проверить свои знания. Украинский центр оценивания качества образования ранее обнародовал демонстрационные тесты НМТ по всем предметам, которые будут на нынешнем тестировании.

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Где найти демонстрационный вариант НМТ по каждому предмету

Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Но по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту.

Тесты можно проделать онлайн. Также – скачать на свой гаджет.

Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:

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К слову, в тестах иностранных языков на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, как не будет и задач по аудированию. Потому их нет и в демонстрационном варианте теста.

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Вступительная кампания – 2023: кратко