При этом они могут воспользоваться демовариантами тестов и проверить свои знания. Украинский центр оценивания качества образования ранее обнародовал демонстрационные тесты НМТ по всем предметам, которые будут на нынешнем тестировании.
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Где найти демонстрационный вариант НМТ по каждому предмету
Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Но по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту.
Тесты можно проделать онлайн. Также – скачать на свой гаджет.
Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины;
- физика;
- английский язык;
- химия;
- биология;
- немецкий язык;
- испанский язык;
- французский язык.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.