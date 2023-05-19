При цьому вони можуть скористатися демоваріантами тестів та перевірити свої знання. Український центр оцінювання якості освіти раніше оприлюднив демонстраційні тести НМТ з усіх предметів, які будуть на тестуванні цьогоріч.

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Де знайти демонстраційний варіант НМТ з кожного предмета

Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Але за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний вступному тесту.

Тести можна виконати онлайн. Також – завантажити на свій гаджет.

Так, Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:

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До слова, у тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання. Тому їх немає і в демонстраційному варіанті тесту.

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Вступна кампанія – 2023: коротко