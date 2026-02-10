Поздравления ко Дню ангела Валентины, предлагаем для именинниц.

Смотрите также Что такое "чичери": давайте разберемся в странном слове, которое вы точно слышали в песне о Маричке

Как тепло поздравить Валентину?

День ангела некоторые считают свой вторым Днем рождения. Поэтому получить поздравления и в этот день очень приятно. Если среди ваших друзей или родственников есть Валентина, то 10 февраля не упустите возможность поздравить ее с этим днем.

Открытка ко Дню ангела Валентины / Pinterest

***

С Днем ангела, Валентина! Пусть твое имя, означающее силу и здоровье, всегда будет символом жизненной энергии. Пусть ангел бережет тебя от невзгод, а сердце наполняется нежностью и теплом, как весенний сад в цветах.

Кто такая Святая Валентина? Святая Валентина – это раннехристианская мученица из Кесарии Палестинской (IV в.). Она пострадала за веру – во время суда в 308 – 309 годах отказалась отречься от Христа, вместо этого швырнула камень на языческий жертвенник, повернувшись к нему спиной, что привело к ее казни. Считается покровительницей тех, кто подвергается преследованиям за веру.

***

Ангел нежно тебя обнимает,

От беды и печали оберегает,

Пусть счастье в жизни расцветает,

А любовь никогда не угасает.

Открытка ко Дню ангела Валентины / Pinterest

***

Дорогая Валентина, в твой День ангела желаю, чтобы небесный хранитель всегда был рядом, дарил тебе силу и вдохновение. Пусть жизнь будет полна света, любви и добрых людей, а каждый день приносит новые радости и осуществленные мечты.

Открытка ко Дню ангела Валентины / Pinterest

***

Валентина, сегодня твой небесный покровитель молится за тебя и дарит благословение. Желаю тебе крепкого здоровья, гармонии в душе, искренних друзей и любви, которая делает жизнь яркой. Пусть твой путь будет светлым и счастливым.

Открытка ко Дню ангела Валентины / Pinterest

***

Милая Валентино, пусть твой ангел всегда держит тебя за руку и ведет дорогой счастья. Желаю тебе радости в каждом дне, тепла в сердце и силы во всех начинаниях. Ты – луч света, и пусть он никогда не угасает.

Открытка ко Дню ангела Валентины / Pinterest

Вали, Валентинки – с праздником! Пусть этот день будет для вас радостным и приятным!