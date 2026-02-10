Привітання до Дня янгола Валентини, пропонуємо для іменниць.

Як тепло привітати Валентину?

День янгола дехто вважає свій другим Днем народження. Тому отримати привітання і в цей день дуже приємно. Якщо серед ваших друзів чи родичів є Валентина, то 10 лютого не пропустіть нагоду привітати її з цим днем.

Листівка до Дня ангела Валентини / Pinterest

***

З Днем ангела, Валентино! Хай твоє ім’я, що означає силу й здоров’я, завжди буде символом життєвої енергії. Нехай ангел береже тебе від негараздів, а серце наповнюється ніжністю й теплом, як весняний сад у квітах.

Хто така Свята Валентина? Свята Валентина – це ранньохристиянська мучениця з Кесарії Палестинської (IV ст.). Вона постраждала за віру – під час суду у 308 – 309 роках відмовилася відректися від Христа, натомість жбурнула камінь на язичницький жертовник, повернувшись до нього спиною, що призвело до її страти. Вважається покровителькою тих, хто зазнає переслідувань за віру.

***

Ангел ніжно тебе обіймає,

Від біди й смутку оберігає,

Хай щастя в житті розквітає,

А любов ніколи не згасає.

Листівка до Дня ангела Валентини / Pinterest

***

Дорога Валентино, у твій День ангела бажаю, щоб небесний охоронець завжди був поруч, дарував тобі силу й натхнення. Нехай життя буде сповнене світла, любові та добрих людей, а кожен день приносить нові радості й здійснені мрії.

Листівка до Дня ангела Валентини / Pinterest

***

Валентино, сьогодні твій небесний покровитель молиться за тебе й дарує благословення. Бажаю тобі міцного здоров’я, гармонії в душі, щирих друзів і любові, яка робить життя яскравим. Хай твій шлях буде світлим і щасливим.

Листівка до Дня ангела Валентини / Pinterest

***

Мила Валентино, нехай твій ангел завжди тримає тебе за руку й веде дорогою щастя. Бажаю тобі радості в кожному дні, тепла в серці й сили у всіх починаннях. Ти – промінь світла, і нехай він ніколи не згасає.

Листівка до Дня ангела Валентини / Pinterest

Валі, Валентинки – зі святом! Нехай цей день буде для вас радісним та приємним!