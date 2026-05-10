24 Канал в одном материале собрал поздравления с Днем матери в теплых словах и открытках на украинском языке.

Как поздравить матерей с праздником?

День матери – это не просто дата в календаре, а теплый символ любви и благодарности. Он напоминает нам о маме как о первой наставнице, хранительнице семьи и традиций, ту, что всегда рядом в радости и в испытаниях.

Праздник имеет давние корни: еще в 1920-х его начали отмечать украинские общины за рубежом, а в Украине официально закрепили в 1999 году. С тех пор каждое второе воскресенье мая стало днем, когда мы особенно благодарим матерей за их силу и нежность. А в 2026 году День матери приходится на 10 мая.

Важно! Даже обращение "мама", в украинском языке звучит нежно, и не имеет грубой формы, типа – "мать". Но есть много теплых форм обращения к матери: мама, матуся, мамуся, ненька, матінка, мамця.

Дорогие женщины, дорогие мамы!

Поздравляю вас с Днем матери – праздником любви, тепла и безграничной заботы.

Пусть в вашем сердце всегда живет покой, в доме царят уют и радость, а рядом будут те, кто ценит, любит и обнимает вас не только сегодня, а ежедневно.

Мама, ты – мой самый надежный приют и моя самая большая поддержка. С Днем матери, пусть твое сердце всегда чувствует тепло и радость. Спасибо вам за нежность, силу, терпение и свет, который вы дарите своим детям и близким. Именно материнская любовь делает этот мир добрее и сильнее.

Дорогие женщины-матери, вы – хранительницы дома и культуры, что дарят детям будущее. Пусть ваша нежность и мудрость всегда возвращаются к вам сторицей.

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

хай все удається тобі!

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

Мама, твоя любовь – это крылья, что поднимают меня выше. Спасибо тебе за все и желаю счастья в каждом мгновении.

Дорогие мамы, вы – наши солнце и сила, дарующие жизнь и любовь. Пусть каждый ваш день будет наполнен благодарностью и теплом. Желаю вам здоровья, искренних улыбок, душевного тепла, исполнения желаний и много поводов для счастья.

Пусть дети радуют своими успехами, а каждый день приносит мир, любовь и надежду.

Мами – українки, роду Берегині.

Бережи вас Боже повсякчас і нині.

За безсонні ночі і любов одвічну

У молитвах просимо, щоб жили ви вічно.

Дорогие мамы и дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Днем матери! Пусть ваша доброта возвращается к вам любовью, заботой и благодарностью. Желаю мира в душе, тепла в сердце, здоровья, радости и счастливых моментов рядом с родными людьми. Вы – настоящий источник силы, нежности и вдохновения.

Важность этого дня в том, что он возвращает нас к простым, но главным вещам – сказать "Спасибо!", подарить внимание и тепло. Не зря столько стихов, песен, легенд и сказок о материнской любви, науку, опеку и молитвы.