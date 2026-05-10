24 Канал в одном материале собрал поздравления с Днем матери в теплых словах и открытках на украинском языке.
Как поздравить матерей с праздником?
День матери – это не просто дата в календаре, а теплый символ любви и благодарности. Он напоминает нам о маме как о первой наставнице, хранительнице семьи и традиций, ту, что всегда рядом в радости и в испытаниях.
Праздник имеет давние корни: еще в 1920-х его начали отмечать украинские общины за рубежом, а в Украине официально закрепили в 1999 году. С тех пор каждое второе воскресенье мая стало днем, когда мы особенно благодарим матерей за их силу и нежность. А в 2026 году День матери приходится на 10 мая.
Важно! Даже обращение "мама", в украинском языке звучит нежно, и не имеет грубой формы, типа – "мать". Но есть много теплых форм обращения к матери: мама, матуся, мамуся, ненька, матінка, мамця.
Дорогие женщины, дорогие мамы!
Поздравляю вас с Днем матери – праздником любви, тепла и безграничной заботы.
Пусть в вашем сердце всегда живет покой, в доме царят уют и радость, а рядом будут те, кто ценит, любит и обнимает вас не только сегодня, а ежедневно.
Мама, ты – мой самый надежный приют и моя самая большая поддержка. С Днем матери, пусть твое сердце всегда чувствует тепло и радость. Спасибо вам за нежность, силу, терпение и свет, который вы дарите своим детям и близким. Именно материнская любовь делает этот мир добрее и сильнее.
Дорогие женщины-матери, вы – хранительницы дома и культуры, что дарят детям будущее. Пусть ваша нежность и мудрость всегда возвращаются к вам сторицей.
Матусю єдина, матусю рідненька,
Щоб ти не хилилась в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
щастя й здоров'я тобі.
Уклін тобі, мила матусю, лебідко,
За щирість, за ніжність,
За ласку й тепло.
Хай сонце сміється,
хай все удається тобі!
В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
Мама, твоя любовь – это крылья, что поднимают меня выше. Спасибо тебе за все и желаю счастья в каждом мгновении.
Дорогие мамы, вы – наши солнце и сила, дарующие жизнь и любовь. Пусть каждый ваш день будет наполнен благодарностью и теплом. Желаю вам здоровья, искренних улыбок, душевного тепла, исполнения желаний и много поводов для счастья.
Пусть дети радуют своими успехами, а каждый день приносит мир, любовь и надежду.
Мами – українки, роду Берегині.
Бережи вас Боже повсякчас і нині.
За безсонні ночі і любов одвічну
У молитвах просимо, щоб жили ви вічно.
Дорогие мамы и дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери! Пусть ваша доброта возвращается к вам любовью, заботой и благодарностью. Желаю мира в душе, тепла в сердце, здоровья, радости и счастливых моментов рядом с родными людьми. Вы – настоящий источник силы, нежности и вдохновения.
Важность этого дня в том, что он возвращает нас к простым, но главным вещам – сказать "Спасибо!", подарить внимание и тепло. Не зря столько стихов, песен, легенд и сказок о материнской любви, науку, опеку и молитвы.