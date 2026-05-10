24 Канал в одному матеріалі зібрав привітання з Днем матері у теплих словах і листівках українською мовою.

Як привітати матерів зі святом?

День матері – це не просто дата у календарі, а теплий символ любові й вдячності. Він нагадує нам про маму як про першу наставницю, берегиню сім'ї та традицій, ту, що завжди поруч у радості й у випробуваннях.

Свято має давні корені: ще у 1920-х його почали відзначати українські громади за кордоном, а в Україні офіційно закріпили у 1999 році. Відтоді кожна друга неділя травня стала днем, коли ми особливо дякуємо матерям за їхню силу й ніжність. А у 2026 році День матері припадає на 10 травня.

Важливо! Навіть звертання "мама", в українській мові звучить ніжно, і не має грубої форми, типу – "мать". Але є багато теплих форм звертання до матері: мама, матуся, мамуся, ненька, матінка, мамця.

Дорогі жінки, любі мами!

Вітаю вас із Днем матері – святом любові, тепла й безмежної турботи.

Нехай у вашому серці завжди живе спокій, у домі панують затишок і радість, а поруч будуть ті, хто цінує, любить і обіймає вас не лише сьогодні, а щодня.

Мамо, ти – мій найнадійніший прихисток і моя найбільша підтримка. З Днем матері, хай твоє серце завжди відчуває тепло й радість. Дякую вам за ніжність, силу, терпіння та світло, яке ви даруєте своїм дітям і близьким. Саме материнська любов робить цей світ добрішим і сильнішим.

Любі жінки-матері, ви – берегині дому й культури, що дарують дітям майбутнє. Хай ваша ніжність і мудрість завжди повертаються до вас сторицею.

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

хай все удається тобі!

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

Мамо, твоя любов – це крила, що підіймають мене вище. Дякую тобі за все й бажаю щастя у кожній миті.

Дорогі мами, ви – наші сонце й сила, що дарують життя й любов. Хай кожен ваш день буде наповнений вдячністю та теплом. Бажаю вам здоров’я, щирих усмішок, душевного тепла, здійснення мрій і багато приводів для щастя.

Нехай діти радують своїми успіхами, а кожен день приносить мир, любов і надію.

Мами – українки, роду Берегині.

Бережи вас Боже повсякчас і нині.

За безсонні ночі і любов одвічну

У молитвах просимо, щоб жили ви вічно.

Любі мами та дорогі жінки!

Від щирого серця вітаю вас із Днем матері! Нехай ваша доброта повертається до вас любов’ю, турботою та вдячністю. Бажаю миру в душі, тепла в серці, здоров’я, радості й щасливих моментів поруч із найріднішими людьми. Ви – справжнє джерело сили, ніжності та натхнення.

Важливість цього дня в тому, що він повертає нас до простих, але головних речей – сказати "Дякую!", подарувати увагу й тепло. Не даремно стільки віршів, пісень, легенд та казок про материнську любов, науку, опіку та молитви.