Денис Шмигаль объяснил, на сколько сократят бюджет на образование

Несмотря на опасения, бюджет на образование в 2020 году сократят лишь на 4%. Всего в текущем году на нужды образования и науки потратят 126 миллиардов гривен.

Об изменениях в Бюджет 2020 рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей странице в фейсбук.

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По его словам, сфера образования и науки, это фундамент, на котором строится будущее страны.

Никакие чрезвычайные ситуации не должны влиять на сферу образования и науки. Это фундамент, на котором строится будущее страны,

– рассказал чиновник.

По словам главы Кабинета Министров, важные государственные программы сохранят финансирование.

В предложенном проекте Госбюджета на нужды Министерства образования и науки предусматривается 126 миллиардов гривен. То есть, уменьшение составляет лишь 4%, и существенно не затронет важнейшие государственные программы,

- объяснил Денис Шмигаль.

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Ранее заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный рассказал, что министерство финансов собиралось урезать образовательный бюджет на 2020 год на 7 миллиардов гривен без консультации с Минобразования.