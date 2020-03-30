Денис Шмигаль пояснив на скільки скоротять бюджет на освіту

Попри побоювання, бюджет на освіту у 2020 році скоротять лише на 4%. Всього у поточному році на потреби освіти та науки витратять 126 мільярдів гривень.

Про зміни до Бюджету 2020 розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбук.

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За його словами, сфера освіти та науки, це фундамент, на якому будується майбутнє країни.

Жодні надзвичайні ситуації не повинні впливати на сферу освіти і науки. Це фундамент, на якому будується майбутнє країни,

– розповів посадовець.

За словами очільника Кабінету Міністрів, важливі державні програми збережуть фінансування.

У запропонованому проєкті Держбюджету на потреби Міністерства освіти та науки передбачається 126 мільярдів гривень. Тобто, зменшення становить лише 4%, та істотно не зачепить найважливіші державні програми,

– пояснив Денис Шмигаль.

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Раніше заступник міністра освіти та науки України Єгор Стадний розповів, що міністерство фінансів збиралось урізати освітній бюджет на 2020 рік на 7 мільярдів гривень без консультації з Міносвіти.