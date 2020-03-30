Гроші на школу, науковців та молодих вчителів – що хоче зберегти Міносвіти

У зв'язку з пандемією коронавірусу Кабінет Міністрів переглядає бюджет на 2020 рік. Серед іншого, урізати планують видатки на освіту та науку. До чого такі дії можуть призвести пояснює заступник міністра освіти та науки України Єгор Стадний.

Однією з проблем є відсутність комунікації міністерства освіти з міністерством фінансів, розповів посадовець у інтерв'ю LB.ua.

Схоже: Скорочення фінансування вб'є Нову українську школу, – Стадний

За словами заступника міністра освіти, свою позицію вони змушені доносити через медіа.

Існує брак комунікації – Мінфін просто ставить ультиматум і врізає кошти на свій розсуд,

– пояснив Єгор Стадний.

Для міністерства освіти критично важливим є зберегти видатки на Нову українську школу, одноразову допомогу молодим вчителям, та фінансування Національного фонду досліджень.

У нас, на жаль, абсолютно не розуміють, що науковці в теперішній ситуації пандемії перебувають на рівні з медиками, адже саме вони розробляють і шукають вакцину. Принаймні, так у всьому цивілізованому світі, в Україні ж – відправляють науковців на три тижні у відпустку з мізерною зарплатою,

– розповів заступник міністра освіти.

На ці три пріоритетні напрямки у відомстві просять зберегти 3 мільярди гривень.

Дайте зберегти нам 3 мільярди на речі, які я вище перерахував. Окей, карантин закінчиться, а куди ми повернемось? Якщо ми не зберігаємо цих коштів, то вбиваємо реформу освіти та науки і все це просто втрачає сенс,

– підкреслив Єгор Стадний.

Також недофінансування науки лише сприятиме черговому "відтоку мізків" з України.

Якщо ми цього не зробимо (не збережемо 3 мільярди – 24 канал), то нас чекає брак кадрів. Після закінчення карантину матимемо чергову хвилю відтоку "мізків" за кордон,

– спрогнозував посадовець.

Більше про фонд: В Міносвіти анонсували повноцінний запуск нового органу: деталі

Яку функцію буде виконувати Національний фонд досліджень?Надаватиме гранти українським науковцям на їхні дослідження (в тому числі на розробку вакцини від коронавірусу та тестів на виявлення хвороби) . Загалом у розпорядженні нової структури є 526 мільйонів гривень на 2020 рік.