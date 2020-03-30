Деньги на школу, ученых и молодых учителей – что хочет сохранить Минобразования

В связи с пандемией коронавируса Кабинет Министров пересматривает бюджет на 2020 год. Среди прочего, урезать планируют расходы на образование и науку. К чему такие действия могут привести объясняет заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный.

Одной из проблем является отсутствие коммуникации министерства образования с министерством финансов, рассказал чиновник в интервью LB.ua.

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По словам заместителя министра образования, свою позицию они вынуждены доносить через СМИ.

Существует недостаток коммуникации – Минфин просто ставит ультиматум и урезает средства по своему усмотрению,

– пояснил Егор Стадный.

Для министерства образования критически важно сохранить расходы на Новую украинскую школу, единовременное пособие молодым учителям, и финансирование Национального фонда исследований.

У нас, к сожалению, совершенно не понимают, что ученые в нынешней ситуации пандемии находятся на уровне с медиками, ведь именно они разрабатывают и ищут вакцину. По крайней мере, так во всем цивилизованном мире, в Украине же – отправляют ученых на три недели в отпуск с мизерной зарплатой,

– рассказал заместитель министра образования.

На эти три приоритетных направления в ведомстве просят сохранить 3 миллиарда гривен.

Дайте сохранить нам 3 миллиарда на вещи, которые я выше перечислил. Окей, карантин закончится, а куда мы вернемся? Если мы не сохраням эти средства, то убиваем реформу образования и науки и все это просто не имеет смысла,

– подчеркнул Егор Стадный.

Также недофинансирование науки будет только способствовать очередной "утечке мозгов" из Украины.

Если мы этого не сделаем (не сохраним 3 миллиарда – 24 канал), то нас ожидает нехватка кадров. После окончания карантина иметь очередную волну оттока "мозгов" за границу,

– спрогнозировал чиновник.

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Какую функцию будет выполнять Национальный фонд исследований?

Предоставлять гранты украинским ученым на их исследования (в том числе на разработку вакцины от коронавируса и тестов на выявление болезни). Всего в распоряжении новой структуры является 526 миллионов гривен на 2020 год.