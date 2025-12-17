Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий образовательного омбудсмена Надежды Лещик в интервью "Интерфакс-Украина".

Что омбудсмен говорит об образовании на деоккупированных территориях?

Лещик говорит, что в Комитете по вопросам образования когда-то рассматривался вопрос о восстановлении образования на деоккупированных территориях.

"Мы разрабатывали определенные предложения, предлагали переходное законодательство. Понимаем, что на ВОТ большая часть не владеет украинским языком, в частности те, которые оккупированы более десяти лет, поэтому первый год, по моему мнению, должно быть изучение только украинского языка как педагогами, так и учениками, некие языковые курсы. Затем, только через год-два уже можно вводить преподавание определенных предметов на украинском языке. То есть осуществлять постепенный переход к полному или частичному преподаванию на государственном языке в учебных заведениях", – объясняет она.

Образовательный омбудсмен отметила, что необходимо разрабатывать инструменты по работе с ментальностью и национальной идентичностью людей на тех территориях, ведь страна-агрессор системно влияет на идентичность через пропаганду.

