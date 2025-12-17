Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар освітнього омбудсмена Надії Лещик в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Що омбудсмен каже про освіту на деокупованих територіях?

Лещик каже, що У Комітеті з питань освіти колись розглядалося питання щодо відновлення освіти на деокупованих територіях.

"Ми розробляли певні пропозиції, пропонували перехідне законодавство. Розуміємо, що на ТОТ більша частина не володіє українською мовою, зокрема ті, які окуповані понад десять років, тому перший рік, на мою думку, має бути вивчення лише української мови як педагогами, так і учнями, такі собі мовні курси. Потім, лише через рік-два вже можна запроваджувати викладання певних предметів українською мовою. Тобто здійснювати поступовий перехід до повного або часткового викладання державною мовою у закладах освіти", – пояснює вона.

Освітній омбудсмен зазначила, що необхідно розробляти інструменти щодо роботи з ментальністю і національною ідентичністю людей на тих територіях, адже країна-агресор системно впливає на ідентичність через пропаганду.

